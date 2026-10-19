Премьер-министр Албании Эди Рама исключил возможность переговоров с силами, которые, по его утверждению, стоят за насилием во время антиправительственных протестов. При этом он заявил о готовности рассматривать обоснованные требования демонстрантов, но отверг любые договоренности, предполагающие его отставку.

Об этом Рама заявил в понедельник, 19 октября, во время встречи с полицейскими. Его слова привел Bloomberg.

"В тот момент, когда государство начнет вести переговоры с такими людьми, оно рухнет", - заявил глава правительства.

Рама обвинил демонстрантов в попытке добиться смены власти силовым путем и подчеркнул, что его полномочия, рассчитанные до 2029 года, могут быть оспорены только на выборах.

"Диалог в любое время, в любой день, где угодно, с кем угодно, за исключением тех политических сил, которые стоят за насилием и отказываются дистанцироваться от него", - добавил премьер.

Он также пригрозил лишить стипендий и государственной финансовой помощи студентов, причастных к насилию. По словам Рамы, родители несовершеннолетних, участвовавших в погромах и разрушениях, будут нести финансовую ответственность за причиненный ущерб.

Нынешние беспорядки стали одним из наиболее серьезных испытаний для Рамы, возглавляющего правительство Албании с 2013 года. В прошлом году он одержал победу на выборах и получил четвертый срок на посту премьер-министра.

Протестам предшествовали несколько месяцев преимущественно мирных демонстраций, вызванных планами строительства роскошного курорта на южном побережье страны. Среди инвесторов проекта - Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа.

В последние дни протесты в Тиране усилились. 15 октября сообщалось об инциденте в офисе Колледжа Европы в албанской столице на фоне студенческих выступлений. 18 октября Рама заявил, что массовые демонстрации угрожают не столько его правительству, сколько продвижению страны на пути к вступлению в Европейский союз.

Ранее Европейская комиссия осудила случаи насилия в Тиране и других городах Албании во время антиправительственных протестов.