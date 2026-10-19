Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, участвует в переговорах о прекращении войн в Украине и на Ближнем Востоке. Однако одновременно он управляет инвестиционным бизнесом, финансовые интересы которого связаны с теми же регионами. Нидерландские журналисты выяснили, почему деятельность одного из самых влиятельных людей в окружении американского президента вызывает всё больше вопросов.

Кушнер не занимает официальной должности в нынешней администрации США, но участвует в обсуждении важнейших международных соглашений. Среди них — урегулирование конфликтов в Украине, секторе Газа и Иране, передает NOS.

Недавно он также сыграл ключевую роль в спорной договорённости Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным о закупках российского дизельного топлива.

Как отмечает нидерландская программа Nieuwsuur, возникает принципиальный вопрос: чьи интересы представляет Кушнер на международных переговорах — американского государства или собственного бизнеса?

Как зять президента превратился во влиятельного дипломата

Джаред Кушнер женился на дочери Дональда Трампа Иванке в 2009 году.

Когда Трамп впервые победил на президентских выборах, он назначил зятя старшим советником Белого дома, несмотря на отсутствие у того опыта государственной службы.

Кушнер быстро стал одним из самых влиятельных представителей президентского окружения.

По словам американской журналистки-расследовательницы Андреа Бернштейн, написавшей книгу о переплетении политической и деловой власти в семьях Трампа и Кушнера, иностранные государства прекрасно понимали значение этой связи.

«Саудовцы, эмиратцы и россияне понимали, что сближение с Джаредом Кушнером — это способ сблизиться с Дональдом Трампом», — объясняет она.

Во время первого президентского срока Трамп поручил Кушнеру заниматься мирным урегулированием на Ближнем Востоке.

Он участвовал в подготовке соглашений, благодаря которым несколько арабских государств нормализовали отношения с Израилем.

Однако уже тогда возникали вопросы о том, насколько совместимы его политическая деятельность и финансовые интересы.

Влиятельный переговорщик без официальной должности

Во время первого президентского срока Трампа Кушнер работал в Белом доме и должен был соблюдать требования к раскрытию финансовой информации.

После завершения работы в администрации он заявил, что намерен сосредоточиться на инвестициях и не планирует возвращаться на государственную службу.

Но после новой победы Трампа ситуация изменилась.

Президент вновь привлёк зятя к международным переговорам и направил его для обсуждения важных политических соглашений.

При этом Кушнер формально не занимает должности в администрации.

Именно это обстоятельство вызывает особую обеспокоенность специалистов по вопросам государственной этики.

По словам эксперта по конфликту интересов Хуэй Чэнь, проблема возникает, когда человек, не имеющий официального статуса государственного служащего, получает возможность принимать решения, влияющие на судьбы миллионов людей.

Отсутствие формальной должности может означать, что на него не распространяются те же требования к финансовой прозрачности, что и на официальных представителей администрации.

Андреа Бернштейн считает ситуацию беспрецедентной.

По её оценке, человек, обладающий огромным политическим влиянием, одновременно управляет частной компанией, а общественность не имеет достаточных инструментов, чтобы установить, насколько тесно связаны эти две сферы его деятельности.

Мирные переговоры и инвестиции в военную промышленность

Особое внимание журналистов привлекли финансовые интересы Кушнера в Израиле.

По данным расследования CNN, его инвестиционная компания имеет значительную долю в предприятиях, поставляющих военную продукцию Израилю.

Одновременно Кушнер играет важную роль в дипломатических переговорах, связанных с конфликтами на Ближнем Востоке.

Это создаёт потенциальный конфликт интересов.

С одной стороны, он участвует в попытках добиться прекращения военных действий.

С другой — компании, в которых у его бизнеса имеются финансовые интересы, могут получать доходы от деятельности оборонной промышленности.

Как отмечает Nieuwsuur, аналогичные вопросы возникают и в связи с участием Кушнера в попытках урегулировать войну с Ираном.

При этом само наличие инвестиций в оборонные предприятия ещё не доказывает, что Кушнер принимает дипломатические решения ради личной выгоды.

Однако журналисты и эксперты считают, что такие обстоятельства требуют повышенной прозрачности.

Украина, российская нефть и многомиллиардная сделка

Ещё одна область, вызывающая вопросы, — переговоры о прекращении войны России против Украины.

По информации, на которую ссылается Nieuwsuur, параллельно с дипломатическими контактами обсуждается возможное приобретение российских нефтяных активов компании «Лукойл» на миллиарды долларов.

Ранее об этой сделке сообщала газета The New York Times.

Андреа Бернштейн обращает внимание, что среди потенциальных выгодоприобретателей могут оказаться люди, ранее поддерживавшие деловые отношения с участниками переговоров.

Однако она отдельно подчёркивает важное обстоятельство: доказательств того, что сам Кушнер получит прибыль от возможной сделки, нет.

Тем не менее совпадение дипломатических переговоров с обсуждением крупных энергетических сделок вызывает вопросы о том, насколько коммерческие интересы могут влиять на международную политику США.

Против Кушнера подан судебный иск

Расследование CNN, посвящённое финансовым интересам Кушнера, привело к судебному разбирательству.

Как сообщает Nieuwsuur со ссылкой на Associated Press, против Кушнера был подан иск, связанный с его ролью в дипломатической деятельности.

Однако вопрос о том, приведёт ли разбирательство к каким-либо юридическим последствиям, остаётся открытым.

Андреа Бернштейн скептически оценивает перспективы привлечения Кушнера к ответственности при нынешней администрации.

По её мнению, пока президент сохраняет влияние на Министерство юстиции, вероятность серьёзных последствий для его зятя невелика.

Вместе с тем ситуация может измениться после промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся в начале ноября.

Если демократы получат контроль над Конгрессом или одной из его палат, у них появятся дополнительные возможности для проведения расследований и парламентского контроля.

Это может усилить давление на Кушнера и заставить его подробнее раскрыть характер своих финансовых интересов.

Трамп не скрывает своего подхода к политике

Эксперт по вопросам государственной этики Хуэй Чэнь отмечает, что потенциальные конфликты интересов среди влиятельных американских чиновников возникали и раньше.

Однако прежде подобные связи чаще оставались вне публичного внимания.

По её словам, в одном отношении подход Трампа даже отличается большей открытостью: президент не особенно скрывает, что рассматривает личные и деловые отношения как важный инструмент политического влияния.

Андреа Бернштейн напоминает о словах самого Трампа, который ранее объяснял, что щедро жертвует деньги влиятельным людям, рассчитывая на возможность обратиться к ним за помощью в будущем.

По мнению журналистки, теперь похожая логика проявляется уже на уровне американского государственного управления.

Когда бизнес становится частью дипломатии

Бернштейн считает, что проблема выходит далеко за пределы деятельности одного Джареда Кушнера.

По её оценке, в американской политике всё чаще не только допускается переплетение коммерческих и государственных интересов, но и утверждается представление о том, что деловые связи могут быть преимуществом для дипломатии.

Сторонники такого подхода полагают, что личные контакты и финансовые отношения способны облегчать достижение международных договорённостей.

Критики предупреждают об обратной стороне: когда переговорщик одновременно заинтересован в коммерческих результатах, обществу становится трудно оценить, какие мотивы определяют его решения.

Бернштейн напоминает, что создатели американской Конституции рассматривали подобные зависимости как потенциальную угрозу демократическому устройству.

Главная проблема заключается не в том, что участие Кушнера в переговорах само по себе доказывает злоупотребления. Вопрос в другом: как убедиться, что решения о войне и мире принимаются в общественных интересах, если один из ключевых переговорщиков одновременно ведёт крупный международный бизнес и не обязан раскрывать все свои финансовые связи?

Пока убедительного ответа на этот вопрос нет.