На северо-востоке Мали в результате серии нападений на лагеря местных жителей погибли более 40 человек. Представители общины даусахак обвиняют в убийствах террористическую группировку «Исламское государство». По данным источников в силах безопасности, нападения могли стать местью за недавние военные операции в регионе.

В регионе Менака на северо-востоке Мали в минувшие выходные произошла серия нападений на лагеря мирных жителей, в результате которых погибли более 40 человек. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщили источники в силах безопасности и местных общинах, передает агентство ЛЕТА со ссылкой на AFP.

По имеющейся информации, вооруженные боевики передвигались на мотоциклах и атаковали лагеря, населенные преимущественно представителями общины даусахак.

Представители этой общины возложили ответственность за убийства на террористическую группировку «Исламское государство». Независимого подтверждения причастности группировки в сообщении не приводится.

Нападения могли стать местью за военные операции

Один из источников в силах безопасности заявил, что массовые убийства могли быть ответом на недавние операции армии Мали и нападения вооруженного Движения за спасение Азавада (MSA).

Эта группировка, возникшая в среде общины даусахак, является союзником правительства Мали.

«Согласно полученной нами информации, погибли около 40 человек, преимущественно мужчины», — сообщил источник.

Таким образом, нападения могли быть направлены против населения, связанного с общиной, из которой сформировалось поддерживающее правительство вооруженное движение.

Вооруженный конфликт в Мали продолжается с 2012 года

Мали уже более десяти лет переживает затяжной кризис безопасности.

С 2012 года армия страны ведет борьбу с джихадистскими группировками, сепаратистскими формированиями туарегов и преступными бандами. Ситуацию дополнительно осложняет экономическая нестабильность.

После военных переворотов 2020 и 2021 годов к власти в стране пришла военная хунта, которая стала укреплять сотрудничество с Россией.

В частности, власти Мали привлекли российских наемников из группировки «Вагнер». В 2025 году ее присутствие в стране сменил российский Африканский корпус.

Несмотря на военные операции малийской армии и ее российских союзников, вооруженные группировки продолжают совершать нападения, в том числе на гражданское население.