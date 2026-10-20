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Бомба замедленного действия на дне Балтики: затонувшие немецкие корабли угрожают экологической катастрофой 2 591

В мире
Дата публикации: 20.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Затонувшие в Балтийском море немецкие корабли угрожают экологической катастрофой
ФОТО: BB.LV/AI

Более ста лет на дне Балтийского моря лежат немецкие военные корабли, затонувшие во время Первой мировой войны. Теперь учёные выяснили, что в их корпусах до сих пор может находиться значительное количество топлива. И чем дольше обломки остаются под водой, тем выше риск опасной утечки.

Международная группа исследователей из Эстонии и Финляндии изучила три немецких военных корабля, затонувших в ноябре 1916 года неподалёку от эстонского острова Хийумаа. Как сообщает эстонское общественное вещание ERR, результаты исследования заставляют по-новому оценить экологическую опасность старых военных кораблекрушений в Балтийском море.

Оказалось, что спустя более века внутри затонувших судов всё ещё сохраняются остатки тяжёлого топлива. Его возможная утечка представляет угрозу для морской экосистемы и побережий соседних государств.

Опасность скрывается под водой

Военные корабли затонули более ста лет назад, однако их корпуса до сих пор служат своеобразными резервуарами для нефтепродуктов.

Главная проблема заключается в том, что металл постепенно разрушается под воздействием морской воды. Коррозия ослабляет конструкции, а значит, со временем топливо может начать просачиваться наружу.

Особенно опасно то, что загрязнение не обязательно останется в районе затонувших кораблей. Морские течения способны переносить нефтепродукты на значительные расстояния.

Поэтому последствия возможной утечки могут затронуть не только территориальные воды Эстонии, но и побережья Финляндии и Швеции.

Почему корабли не очистили раньше?

Подводные военные захоронения и затонувшие суда представляют сложную проблему для экологов. Многие из них находятся на значительной глубине, а проведение работ требует специального оборудования и тщательной подготовки.

Кроме того, попытка проникнуть внутрь сильно проржавевшего корпуса сама по себе может привести к повреждению конструкции и выбросу топлива.

Именно поэтому перед возможной операцией по очистке необходимо определить состояние каждого судна, количество сохранившихся нефтепродуктов и наиболее безопасный способ их удаления.

Время работает против Балтийского моря

Исследователи предупреждают, что проблему нельзя откладывать на неопределённый срок. Даже если сейчас масштабной утечки не наблюдается, состояние металлических корпусов со временем будет ухудшаться.

Балтийское море особенно уязвимо к загрязнениям из-за ограниченного водообмена с Мировым океаном. Попавшие в воду нефтепродукты способны надолго сохраняться в морской среде, нанося ущерб рыбам, птицам и другим организмам.

История затонувших немецких кораблей напоминает, что последствия Первой мировой войны продолжают представлять опасность даже спустя более ста лет.

И пока ржавеющие корпуса остаются на морском дне, вопрос заключается не только в том, произойдёт ли утечка, но и в том, успеют ли специалисты предотвратить её опасные последствия.

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#история #экология #Балтийское море #исследования
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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