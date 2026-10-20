Глава евродипломатии Кая Каллас обвинила США в попытках склонить Украину к капитуляции на условиях России. По ее словам, Европа продолжает поддерживать Киев и должна участвовать в мирных переговорах, чтобы уравновесить позицию Вашингтона.

«Американские переговорщики уже почти два года — ну, полтора года точно — пытаются склонить Украину к капитуляции», — сказала Каллас, выступая перед Европарламентом в Страсбурге, передает Euronews.

Глава европейской дипломатии отметила, что ЕС подготовил документ с требованиями, которые европейские страны должны выдвинуть Москве в рамках будущего мирного урегулирования.

«Если Россия выдвигает свои максималистские требования и пожелания, мы должны представить свои максимальные требования, чтобы сбалансировать ход переговоров. Кроме того, это четкий сигнал для России: если она хочет получить то, в чем заинтересована — а именно снятие санкций, — то Европа должна присутствовать за столом переговоров, поскольку речь идет о решениях, касающихся Европы», — сказала она.

Каллас подчеркнула, что ЕС не намерен соглашаться на уступки без гарантий «долгосрочного и справедливого» мира.

О том, что США намерены убедить президента Украины Владимира Зеленского согласиться на территориальные уступки ради соглашения с Россией, ранее писала The New York Times (NYT).