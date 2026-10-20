Из-за большого спроса BMW досрочно закрыла программу компенсаций работникам за добровольное увольнение, о которой сама же объявила ранее.

Как и другие автопроизводители Германии, баварский концерн переживает кризис, последствия которого в BMW решили снизить за счет сокращений. Летом компания объявила о программе выплаты выходных пособий сотрудникам, которые решат добровольно расторгнуть трудовой договор.

По данным Der Spiegel, такое предложение вызвало ажиотаж среди работников - "тысячи сотрудников" из числа получивших соответствующие анкеты решили покинуть компанию с выходным пособием. Речь может идти о 5000 работниках, подсчитала газета. На фоне этого в BMW заявили о досрочном прекращении программы, так как "целевой показатель" по добровольным увольнениям уже достигнут. Регистрация в программе больше невозможна, отмечает Der Spiegel.

Ранее сделанные заявления представителей концерна указывают на то, что общая сумма компенсаций по программе выходного пособия составляет более миллиарда евро. По подсчетам журналистов, вероятно, что многие выходные пособия будут исчисляться шестизначными суммами, - пишет Deutsche Welle.

Теперь компания будет рассматривать заявления сотрудников на увольнение - не все они будут одобрены. В ближайшие годы баварский концерн намерен сократить до 8000 работников по всему миру, сообщают СМИ. Всего в компании трудятся около 154 000 человек.