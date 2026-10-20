В литовской столице может появиться метро, которое будет не только перевозить пассажиров, но и защищать жителей во время чрезвычайных ситуаций.
Президент Литвы Гитанас Науседа предложил вернуться к обсуждению строительства подземной транспортной системы в Вильнюсе, взглянув на неё с совершенно другой стороны — как на важный элемент национальной безопасности.
Метро не только для пассажиров
Идея строительства метро в Вильнюсе обсуждается уже много лет, однако до практической реализации дело так и не дошло.
Теперь президент Литвы Гитанас Науседа предлагает вновь рассмотреть этот проект, причём не только с точки зрения транспортных потребностей города.
По его мнению, подземная инфраструктура может выполнять сразу несколько важных функций.
В обычное время метро обеспечивало бы перевозку пассажиров и помогало разгружать городские улицы.
Однако в случае военной угрозы или другой чрезвычайной ситуации станции и тоннели могли бы использоваться как укрытия для населения.
Таким образом, дорогостоящий транспортный проект предлагается рассматривать одновременно как инвестицию в безопасность жителей.
Подземные станции вместо бомбоубежищ
Одна из главных особенностей новой концепции — возможность использовать инфраструктуру метро для гражданской защиты.
Предполагается, что подземные станции и тоннели могли бы стать местами временного укрытия людей во время чрезвычайных ситуаций.
Кроме того, в подземных сооружениях можно было бы разместить защищённые коммуникационные сети, необходимые для поддержания связи в кризисных условиях.
Однако для полноценного использования метро в качестве убежища потребовалось бы заранее предусмотреть соответствующие инженерные решения, системы вентиляции, аварийного электроснабжения и эвакуации.
Само по себе расположение станции под землёй ещё не означает, что она обеспечивает достаточную защиту при военной угрозе.
Деньги могут попросить у Евросоюза
Советники президента считают, что совмещение транспортной и оборонной функций может открыть дополнительные возможности для финансирования проекта.
Если метро будет рассматриваться не только как городская транспортная система, но и как часть инфраструктуры гражданской безопасности, Литва потенциально сможет претендовать на поддержку из европейских фондов.
Однако конкретные источники финансирования, возможные суммы и условия получения средств пока не определены.
Само предложение ещё не означает, что Евросоюз согласится оплачивать строительство.
Почему идея вызывает сомнения?
Несмотря на дополнительные аргументы в пользу проекта, у строительства метро в Вильнюсе остаются противники.
Главный вопрос — экономическая целесообразность.
Создание подземной транспортной системы потребует крупных инвестиций не только в строительство тоннелей и станций, но и в закупку поездов, эксплуатацию и дальнейшее обслуживание.
Критики сомневаются, что пассажиропоток литовской столицы оправдает такие расходы.
Кроме того, необходимо оценить, насколько строительство метро окажется эффективнее других способов развития общественного транспорта и создания защитных сооружений.
Сторонники проекта, напротив, предлагают учитывать его возможную двойную функцию — транспортную и оборонную.
Может ли пример Литвы заинтересовать Латвию?
Для стран Балтии вопросы гражданской защиты и создания убежищ приобрели особое значение на фоне угроз региональной безопасности.
Поэтому литовская идея представляет интерес не только для Вильнюса.
Она поднимает более широкий вопрос: можно ли при строительстве крупных инфраструктурных объектов сразу предусматривать их использование в чрезвычайных ситуациях?
Однако универсального решения здесь нет. В каждом городе необходимо учитывать численность населения, транспортные потребности, стоимость строительства и требования безопасности.
Предложение Гитанаса Науседы способно придать давней дискуссии о метро в Вильнюсе новое направление. Теперь речь идёт не только о том, насколько быстро пассажиры смогут добираться из одного района города в другой, но и о том, где жители смогут укрыться в случае серьёзной угрозы.
Пока это лишь инициатива, а не утверждённый строительный проект. Но сама идея необычна: метро, которое в мирное время помогает избежать пробок, а в чрезвычайной ситуации может помочь спасти жизни.
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