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Метро на случай войны: в Литве предложили необычный проект для Вильнюса 1 346

В мире
Дата публикации: 20.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Метро-бомбоубежище
ФОТО: BB.LV/AI

В литовской столице может появиться метро, которое будет не только перевозить пассажиров, но и защищать жителей во время чрезвычайных ситуаций.

Президент Литвы Гитанас Науседа предложил вернуться к обсуждению строительства подземной транспортной системы в Вильнюсе, взглянув на неё с совершенно другой стороны — как на важный элемент национальной безопасности.

Метро не только для пассажиров

Идея строительства метро в Вильнюсе обсуждается уже много лет, однако до практической реализации дело так и не дошло.

Теперь президент Литвы Гитанас Науседа предлагает вновь рассмотреть этот проект, причём не только с точки зрения транспортных потребностей города.

По его мнению, подземная инфраструктура может выполнять сразу несколько важных функций.

В обычное время метро обеспечивало бы перевозку пассажиров и помогало разгружать городские улицы.

Однако в случае военной угрозы или другой чрезвычайной ситуации станции и тоннели могли бы использоваться как укрытия для населения.

Таким образом, дорогостоящий транспортный проект предлагается рассматривать одновременно как инвестицию в безопасность жителей.

Подземные станции вместо бомбоубежищ

Одна из главных особенностей новой концепции — возможность использовать инфраструктуру метро для гражданской защиты.

Предполагается, что подземные станции и тоннели могли бы стать местами временного укрытия людей во время чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, в подземных сооружениях можно было бы разместить защищённые коммуникационные сети, необходимые для поддержания связи в кризисных условиях.

Однако для полноценного использования метро в качестве убежища потребовалось бы заранее предусмотреть соответствующие инженерные решения, системы вентиляции, аварийного электроснабжения и эвакуации.

Само по себе расположение станции под землёй ещё не означает, что она обеспечивает достаточную защиту при военной угрозе.

Деньги могут попросить у Евросоюза

Советники президента считают, что совмещение транспортной и оборонной функций может открыть дополнительные возможности для финансирования проекта.

Если метро будет рассматриваться не только как городская транспортная система, но и как часть инфраструктуры гражданской безопасности, Литва потенциально сможет претендовать на поддержку из европейских фондов.

Однако конкретные источники финансирования, возможные суммы и условия получения средств пока не определены.

Само предложение ещё не означает, что Евросоюз согласится оплачивать строительство.

Почему идея вызывает сомнения?

Несмотря на дополнительные аргументы в пользу проекта, у строительства метро в Вильнюсе остаются противники.

Главный вопрос — экономическая целесообразность.

Создание подземной транспортной системы потребует крупных инвестиций не только в строительство тоннелей и станций, но и в закупку поездов, эксплуатацию и дальнейшее обслуживание.

Критики сомневаются, что пассажиропоток литовской столицы оправдает такие расходы.

Кроме того, необходимо оценить, насколько строительство метро окажется эффективнее других способов развития общественного транспорта и создания защитных сооружений.

Сторонники проекта, напротив, предлагают учитывать его возможную двойную функцию — транспортную и оборонную.

Может ли пример Литвы заинтересовать Латвию?

Для стран Балтии вопросы гражданской защиты и создания убежищ приобрели особое значение на фоне угроз региональной безопасности.

Поэтому литовская идея представляет интерес не только для Вильнюса.

Она поднимает более широкий вопрос: можно ли при строительстве крупных инфраструктурных объектов сразу предусматривать их использование в чрезвычайных ситуациях?

Однако универсального решения здесь нет. В каждом городе необходимо учитывать численность населения, транспортные потребности, стоимость строительства и требования безопасности.

Предложение Гитанаса Науседы способно придать давней дискуссии о метро в Вильнюсе новое направление. Теперь речь идёт не только о том, насколько быстро пассажиры смогут добираться из одного района города в другой, но и о том, где жители смогут укрыться в случае серьёзной угрозы.

Пока это лишь инициатива, а не утверждённый строительный проект. Но сама идея необычна: метро, которое в мирное время помогает избежать пробок, а в чрезвычайной ситуации может помочь спасти жизни.

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#Литва #инвестиции #транспорт #безопасность #инфраструктура #оборона #Евросоюз #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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