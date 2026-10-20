На юго-западе Колумбии в результате обвала на нелегальном золотом руднике погибли 14 человек, еще семеро получили ранения. Спасательная операция осложнялась труднодоступностью района и присутствием вооруженных группировок, контролирующих незаконную добычу золота.

В колумбийском департаменте Нариньо, расположенном на границе с Эквадором, произошел обвал на нелегальном золотом руднике. В результате погибли 14 человек, еще семеро получили травмы, сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на AFP.

Уточненные данные о жертвах в понедельник, 19 октября, сообщил секретарь по вопросам мира и безопасности департамента Нариньо Алекс Гонсалес в интервью радиостанции Caracol.

Первоначально власти сообщали о 12–15 пропавших без вести. Однако после проведения поисковых работ число погибших было уточнено до 14 человек.

По словам Гонсалеса, поиски возможных выживших уже завершены.

Спасателям мешали трудный рельеф и вооруженные группировки

Обвал произошел в отдаленном районе, находящемся под контролем незаконных вооруженных формирований.

Как сообщили в администрации губернатора, спасательным подразделениям было сложно добраться до места происшествия из-за особенностей местности и присутствия преступных группировок.

Это существенно осложнило проведение поисково-спасательной операции.

Местные жители вынуждены рисковать жизнью ради заработка

Власти региона отмечают, что нелегальная добыча золота остается одним из немногих источников дохода для местного населения.

«У местных общин нет других экономических альтернатив, кроме этой чрезвычайно рискованной деятельности. Традиционная мелкомасштабная добыча полезных ископаемых практически исчезла», — сообщил представитель администрации губернатора.

Департамент Нариньо считается одним из центров незаконной добычи полезных ископаемых в Колумбии.

Вооруженные группировки контролируют нелегальную торговлю золотом, а также занимаются наркоторговлей и вымогательством.

В результате местные жители оказываются зависимыми от опасной добычи полезных ископаемых в районах, где государственные службы сталкиваются с серьезными препятствиями в работе.