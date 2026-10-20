Министр обороны США Пит Хегсет пока не одобрил поставки зенитных ракет Patriot Украине, в том числе из стран-союзниц, которые уже оплатили вооружение. По данным американских СМИ, документы ожидают его подписи, тогда как Киев испытывает критическую нехватку ракет для отражения российских баллистических атак.

Пентагон задерживает согласование поставок зенитных ракет Patriot Украине, несмотря на острую нехватку этих боеприпасов у украинских сил противовоздушной обороны. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на четыре источника, передает ЛЕТА со ссылкой на BBC.

По информации издания, министр обороны США Пит Хегсет до сих пор не одобрил передачу ракет Киеву. Речь идет в том числе о вооружении, которое Украине намерены поставить другие государства, поддерживающие ее в войне против России.

При этом, как утверждают источники, Хегсет не вводил прямого запрета на поставки. Однако необходимые документы остаются без его утверждения, что фактически задерживает передачу вооружения.

«У Киева осталось лишь несколько ракет»

Украинские власти неоднократно предупреждали о нехватке боеприпасов для зенитных ракетных комплексов Patriot. Эти системы играют ключевую роль в защите украинских городов и объектов инфраструктуры от российских баллистических ракет.

Один из украинских чиновников на условиях анонимности сообщил The Washington Post, что в распоряжении Киева осталось лишь несколько ракет Patriot. На этом фоне задержка новых поставок вызывает особую обеспокоенность украинской стороны.

Союзники уже заплатили, но документы не подписаны

Украинское издание The Kyiv Independent со ссылкой на чиновников сообщает, что в Киеве допускают политические причины задержки поставок.

По мнению собеседников издания, Вашингтон может использовать согласование передачи ракет как инструмент давления на украинское руководство.

«Контракты на ракеты Patriot лежат на столе у Хегсета. Он их не подписывает», — заявил один из украинских чиновников.

Он подчеркнул, что страны-союзницы Украины уже оплатили соответствующее вооружение. Другой чиновник также выразил сомнение в том, что задержка связана исключительно с административными процедурами.

«Похоже, это политическое нежелание подписывать», — сказал он.

При этом официального подтверждения того, что задержка вызвана намерением Вашингтона оказать давление на Киев, в сообщении нет.

Таким образом, поставки ракет остаются не согласованными, хотя, по сведениям СМИ, формального запрета на их передачу Украина не получала.