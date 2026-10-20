Специальный посланник президента США Стив Уиткофф отправляется в Европу для обсуждения нового мирного предложения по Украине. Во вторник, 20 октября, он планирует встретиться в Осло с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, после чего рассчитывает провести переговоры с Владимиром Путиным в России, сообщает Axios.

Специальный посланник США Стив Уиткофф направляется в Европу, где намерен обсудить с украинским руководством и европейскими союзниками новое предложение по прекращению войны России против Украины. Об этом в понедельник вечером сообщило издание Axios со ссылкой на американского чиновника, передает ЛЕТА со ссылкой на AFP.

По информации издания, Вашингтон рассчитывает согласовать мирную инициативу с Киевом и европейскими партнерами, прежде чем представить ее российской стороне.

«В переговорах примут участие Украина, европейские союзники и США, чтобы разработать мирное предложение, которое будет представлено России», — сообщил Axios неназванный американский чиновник.

Первая встреча запланирована в Осло

Ожидается, что во вторник, 20 октября, Уиткофф прибудет в столицу Норвегии, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.

По словам источника Axios, к переговорам также должны присоединиться представители Великобритании, Франции, Германии и Польши, НАТО и другие европейские лидеры.

Основной задачей встречи станет обсуждение совместной позиции по возможному мирному урегулированию и подготовка предложения, которое впоследствии намерены представить Москве.

После Европы Уиткофф рассчитывает встретиться с Путиным

Следующим этапом дипломатической поездки может стать визит Уиткоффа в Россию.

Как сообщил американский чиновник, спецпосланник надеется встретиться с Владимиром Путиным, чтобы изложить ему идеи, обсужденные с Украиной и европейскими союзниками.

При этом источник не уточнил, согласована ли встреча с российским президентом и когда именно она может состояться.

Таким образом, на данном этапе речь идет о подготовке дипломатической инициативы. Содержание будущего мирного предложения и возможная реакция российской стороны пока неизвестны.