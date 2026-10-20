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США согласовали с Украиной предложения по достижению мира и привезут их в Москву 1 1502

В мире
Дата публикации: 20.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Зеленский
ФОТО: twitter

США и Украина согласовали ряд предложений по окончанию войны в Украине, включая гарантии безопасности Киеву, и в среду, 21 октября, представитель американского президента Стив Уиткофф передаст проект договоренностей российскому руководству.

Об этом по итогам переговоров в Осло с Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он также отметил, что Вашингтон и Киев возобновили обмен разведданными, а полноценная работа Starlink будет восстановлена в течение ближайших 48 часов.

«Мы обсуждали различные предложения: НАТО, статья 5 [устава НАТО], гарантии наподобие статьи 5 [предполагающие коллективный военный ответ в случае атаки на одного из членов альянса] — существуют разные гарантии безопасности, которые есть на бумаге, в документе и которые Стив [Уиткофф] передаст россиянам», — сказал Зеленский. Он добавил, что уже «через день» должен стать известен ответ Кремля. Уиткофф 21 октября отправится в РФ для встречи с российским руководством и обсуждения мирных инициатив, сообщил норвежский премьер Йонас Гар Стере, который также участвовал в переговорах.

«Он [Уиткофф] поделится идеями, которые обсуждались сегодня, а также предложениями, разработанными европейскими и американскими коллегами. Возможно, это откроет путь к встрече на уровне лидеров <…> Американская и европейская команды совместно с Украиной провели основательную работу над ключевыми вопросами», — сказал он.

Другой участник сегодняшней встречи в Осло президент Финляндии Александр Стубб в свою очередь заявил, что сторонам удалось «добиться реального прогресса — причем на двух уровнях». «Первое — это общая картина. Второе — это краткосрочная перспектива. В общей картине мы нашли некоторые элементы мира, которые будут представлены в Петербурге завтра. Мы обсудили ключевые элементы безопасности и ключевые элементы экономики», — сообщил он. По словам Стубба, переговоры «на техническом уровне» продвигаются «довольно успешно», цитирует The Moscow Times.

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#НАТО #США #Украина #дипломатия #Россия #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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