Бывший лидер Мьянмы Аун Сан Су Чжи, о судьбе которой долгое время почти ничего не было известно, вновь появилась на фотографиях, опубликованных военными властями страны.

На снимках лауреатке Нобелевской премии мира передают письмо британского короля Карла III и два печатных издания. Публикация вызвала интерес к условиям её содержания и состоянию здоровья.

Неожиданные фотографии после долгого молчания

Военные власти Мьянмы обнародовали редкие кадры с Аун Сан Су Чжи, которая находится под стражей после государственного переворота в феврале 2021 года.

На фотографиях запечатлён момент передачи ей двух изданий и запечатанного конверта с посланием британского монарха.

Содержание письма не раскрывается. Не сообщается также, когда именно оно было написано и по какому поводу направлено.

Появление новых снимков привлекло особое внимание, поскольку сведения о жизни бывшего руководителя страны в последние годы поступали крайне редко.

От Нобелевской премии до заключения

Аун Сан Су Чжи на протяжении десятилетий оставалась одной из наиболее известных политических фигур Мьянмы.

В 1991 году она получила Нобелевскую премию мира за ненасильственную борьбу за демократию и права человека.

Позднее Су Чжи возглавила гражданское правительство страны, однако её политическая карьера была прервана военным переворотом 2021 года.

После прихода военных к власти её задержали и привлекли к ответственности по нескольким уголовным делам.

Сама Су Чжи отвергает предъявленные обвинения. Её сторонники считают судебное преследование политически мотивированным.

Что известно об условиях содержания?

Согласно опубликованным сообщениям, Су Чжи отбывает 18-летний срок заключения. В апреле её перевели под домашний арест.

При этом независимой информации об условиях её содержания крайне мало.

На протяжении длительного времени общественность практически не получала достоверных сведений о её здоровье и повседневной жизни.

Новые фотографии позволяют увидеть бывшего лидера страны, но сами по себе не дают возможности объективно оценить состояние её здоровья или условия, в которых она находится.

Зачем понадобилось письмо британского короля?

Передача послания Карла III стала наиболее необычной деталью опубликованных кадров.

Однако без официального разъяснения содержания письма невозможно установить, связано ли оно с личными обстоятельствами, дипломатическим обращением или иной причиной.

Пока неизвестно и то, почему военные власти решили именно сейчас обнародовать фотографии.

Появление редких снимков Аун Сан Су Чжи вновь привлекло внимание к судьбе женщины, которая когда-то возглавляла гражданское правительство Мьянмы, а после военного переворота оказалась под стражей.

Но фотографии оставляют больше вопросов, чем ответов. Содержание королевского письма неизвестно, подробности условий содержания не раскрываются, а независимых сведений о состоянии здоровья Су Чжи по-прежнему недостаточно.

Именно поэтому главным событием стала не столько передача конверта, сколько сам факт появления новых изображений политика после длительного отсутствия публичной информации.

Встреча длилась около десяти минут. Карл III передал две книги о почве и садоводстве — The Land Gardeners: Soil to Table и Soil: The World at Our Feet. В августе Су Чжи также посещал представитель Международного комитета Красного Креста.