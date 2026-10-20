Правительство Бразилии решило ускорить выплаты по программе социальной поддержки Bolsa Família, чтобы все 50 миллионов ее участников получили деньги до второго тура президентских выборов. Власти объясняют изменение графика рисками, связанными с климатическим явлением Эль-Ниньо. Решение принято на фоне напряженной борьбы за президентский пост между Луисом Инасиу Лулой да Силвой и Флавиу Болсонару.

Правительство Бразилии в понедельник, 19 октября, объявило об изменении графика социальных выплат, благодаря которому около 50 миллионов участников программы Bolsa Família («Семейное пособие») получат деньги до второго тура президентских выборов. Об этом сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на AFP.

Программа Bolsa Família была создана в 2003 году при президенте Луисе Инасиу Луле да Силве. Она предусматривает ежемесячную финансовую поддержку малоимущих семей при соблюдении определенных условий, в том числе связанных с образованием и вакцинацией детей.

Почему выплаты решили ускорить

Согласно первоначальному графику, примерно половина семей должна была получить октябрьские пособия уже после второго тура президентских выборов.

Однако теперь правительство распорядилось перечислить средства всем участникам программы до голосования.

Министр развития Бразилии объяснил изменение графика необходимостью снизить риски, связанные с климатическим явлением Эль-Ниньо. Новый порядок выплат, по его словам, будет действовать до конца года.

Лула борется за четвертый президентский срок

Решение принято в разгар предвыборной кампании, в которой действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва претендует на четвертый срок.

Его соперником во втором туре стал правый политик Флавиу Болсонару — сын бывшего президента Жаира Болсонару. В первом туре, состоявшемся 4 октября, Флавиу Болсонару опередил Лулу на два процентных пункта.

Для действующего президента особенно важна поддержка избирателей из беднейших регионов страны, включая северо-восток Бразилии, где программы социальной помощи играют значительную роль.

На заключительном этапе кампании Лула выступил с рядом социальных инициатив. В частности, ему удалось добиться согласия парламента на сокращение рабочего времени — меру, которую поддержал и его соперник Флавиу Болсонару.

Подобное решение принимал и Жаир Болсонару

Ускорение социальных выплат перед выборами не является беспрецедентным для Бразилии. В 2022 году тогдашний президент Жаир Болсонару предпринял аналогичный шаг перед вторым туром президентских выборов, в котором впоследствии проиграл Луле.

На этот раз изменение графика выплат также совпало с заключительным этапом президентской кампании, хотя официально правительство объясняет его климатическими рисками.