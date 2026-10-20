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В Кении лидера религиозной секты признали виновным в убийстве 190 детей 0 271

В мире
Дата публикации: 20.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пол Маккензи
ФОТО: Youtube

Суд в Кении признал пастора Пола Маккензи виновным в убийстве 191 человека, в том числе 190 детей. По данным следствия, он убеждал последователей своей секты отказаться от пищи, обещая, что голодная смерть позволит им встретиться с Иисусом. Всего с деятельностью секты связывают гибель более 400 человек.

Кенийский суд признал основателя Международной церкви «Благая весть» Пола Маккензи виновным в убийстве 190 детей и одного взрослого. Как сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на AP, религиозный лидер организовал систему, в рамках которой последователей принуждали голодать до смерти.

По данным следствия, Маккензи убеждал членов секты, что отказ от пищи и последующая смерть позволят им встретиться с Иисусом Христом.

Судья Диана Каведза установила, что пастор использовал религиозные учения для управления последователями и принуждения их к смертельно опасному голоданию.

Детей охраняли, чтобы они не могли сбежать

Как установил суд, первыми голодать до смерти заставляли детей. Их держали под охраной, не позволяя покинуть территорию секты. Тех, кто пытался сбежать или найти еду, избивали.

Маккензи также требовал от последователей отказаться от образования и медицинской помощи. По словам судьи, медицинское лечение в секте представляли как «инструмент сатаны».

Более 400 тел нашли в неглубоких могилах

Масштабы трагедии стали известны в 2023 году, когда на территории ранчо Чакама в округе Килифи обнаружили массовые захоронения. Из неглубоких могил были эксгумированы тела более 400 человек.

Ранчо занимало около 320 гектаров. Последователи Маккензи жили там в глиняных хижинах, вдали от местных общин и внимания властей.

Следователи считают, что деятельность секты привела к гибели более 400 человек, хотя нынешнее судебное решение касается 191 убийства.

Приговор огласят 6 ноября

Маккензи был задержан в 2023 году. Вместе с ним обвинения предъявили его жене и десяткам последователей секты. Некоторые из них впоследствии стали свидетелями обвинения. Сам Маккензи отвергал обвинения, утверждая, что не принуждал людей к голоданию.

В ходе разбирательства возник также спор о количестве обвинений, которые прокуратура вправе предъявить подсудимым.

В мае 2024 года Высокий суд постановил, что число обвинений в убийстве необходимо сократить максимум до 12. Однако в апреле 2025 года Апелляционный суд отменил это ограничение, указав, что законодательство не устанавливает предельного количества обвинений.

Это позволило прокуратуре продолжить рассмотрение дела по всем 191 эпизоду.

Ожидается, что наказание Маккензи будет назначено 6 ноября.

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#судебный процесс #голодание
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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