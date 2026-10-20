В Мадриде продолжается бессрочная забастовка учителей, требующих увеличения финансирования образования и улучшения условий труда. В понедельник протестующие заблокировали входы в здание, где находилась глава регионального правительства Исабель Диас Аюсо, а также перекрыли автомагистраль школьными партами и стульями. Полиция применила против демонстрантов дубинки.

В понедельник, 19 октября, в центре Мадрида произошли столкновения между полицией и участниками демонстрации бастующих учителей. Правоохранители применили дубинки, чтобы освободить доступ к зданию, заблокированному протестующими, сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на DPA.

Сотни демонстрантов собрались возле дворца Сантония, где глава правительства Мадридского региона Исабель Диас Аюсо, представляющая консервативные политические силы, участвовала в одном из мероприятий.

Участники акции перекрыли входы в здание, протестуя против образовательной политики региональных властей. Для восстановления доступа полиция применила силу.

Аюсо обвинила премьер-министра Испании, социалиста Педро Санчеса, и «антидемократических левых» в проведении против нее «стратегии личного и институционального преследования».

Учителя перекрыли автомагистраль школьной мебелью

Еще одна акция протеста состоялась на окраине испанской столицы.

Около 200 учителей заблокировали автомагистраль A-3, выставив на проезжей части школьные парты и стулья. Движение было перекрыто примерно на час, после чего демонстрация завершилась.

На фоне напряженной обстановки министр образования Мадридского региона Мерседес Сарсалехо отменила запланированное посещение школы.

Чего требуют бастующие учителя

Бессрочная забастовка работников образования началась в Мадридском регионе в среду, 14 октября.

Учителя требуют увеличения численности персонала, дополнительного финансирования государственных образовательных учреждений, сокращения количества учеников в классах и улучшения условий труда. Профсоюзы обвиняют консервативное региональное правительство в нежелании вести переговоры по этим вопросам.

Протесты сопровождаются напряженными отношениями между демонстрантами и правоохранительными органами.

В первый день забастовки полиция провела операцию на территории университетского городка Мадридского университета Комплутенсе. Тогда были задержаны пять человек, еще несколько получили ранения.

После публикации фотографий полицейской операции, вызвавших общественное возмущение, правоохранительные органы начали внутреннее расследование обстоятельств применения силы.