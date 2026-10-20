В Украине провели необычную спасательную операцию: тяжёлый беспилотник поднял раненого военнослужащего с передовой и доставил его в безопасное место. Наземная эвакуация была практически невозможна из-за минных полей и постоянной активности российских дронов.

Как сообщает Euronews, украинские военные опубликовали видеозапись операции, которую называют первой в своём роде. На кадрах видно, как беспилотник опускается к раненому, военнослужащий закрепляется на подвесной системе, после чего аппарат поднимает его в воздух и доставляет к месту эвакуации.

Спасение там, куда не могли добраться люди

Операцию организовали украинские военные при участии подразделений 92-й отдельной штурмовой бригады, 30-й отдельной механизированной бригады и разработчика беспилотников Gurzuf Defence.

По информации украинских СМИ, раненый военнослужащий длительное время находился на передовой. После тяжёлого ранения его невозможно было вывезти обычным транспортом: дороги и прилегающая территория были заминированы, а российские беспилотники постоянно контролировали местность.

Для спасения использовали тяжёлый шестироторный беспилотник Ayudag-6, способный перевозить значительные грузы. Вместо боеприпасов аппарат поднял человека.

Полёт, от которого зависела жизнь

По данным производителя, беспилотник преодолел в ходе операции в общей сложности 62 километра за один час и 14 минут. При этом в первоначальном сообщении латвийского общественного вещателя фигурировало расстояние 16 километров — вероятно, речь шла об отдельном участке маршрута, но точное соотношение этих цифр требует уточнения.

Военные поддерживали связь с раненым во время эвакуации и следили за обстановкой в воздухе.

Операция завершилась успешно. Военнослужащего передали медикам, сейчас он проходит лечение и реабилитацию.

Дроны начинают спасать людей

До сих пор тяжёлые украинские беспилотники применялись главным образом для доставки грузов и выполнения боевых задач. Теперь военные продемонстрировали возможность использовать их для эвакуации раненых из районов, куда невозможно безопасно отправить спасательную группу.

Однако разработчики предупреждают, что подобные операции пока слишком рискованны для широкого применения. Воздушная эвакуация рассматривается прежде всего как крайняя мера, когда другие способы спасения недоступны.

Главный результат этой операции — спасённая человеческая жизнь. А сама история показывает, как беспилотные технологии меняют не только способы ведения войны, но и возможности военной медицины.