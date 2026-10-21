Жители канадской провинции Альберта убедительным большинством отвергли предложение начать процесс отделения от Канады. По предварительным результатам референдума, против дальнейших шагов к независимости высказались 75% участников голосования. Премьер-министр провинции Даниэль Смит пообещала, что при ней новых референдумов об отделении не будет.

В канадской провинции Альберта на референдуме в понедельник, 19 октября, подавляющее большинство избирателей выступило против начала процесса выхода из состава Канады. Об этом сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на Associated Press.

Согласно данным избирательной комиссии, опубликованным во вторник после подсчета 1,9 миллиона голосов из 90% избирательных округов и участков, 75% проголосовавших отвергли предложение начать подготовку обязательного к исполнению референдума об отделении провинции. За продолжение этого процесса высказались 25%.

Таким образом, избиратели отклонили инициативу, которая могла привести к проведению отдельного голосования о независимости Альберты.

Премьер Канады приветствовал результаты

Премьер-министр Канады Марк Карни назвал итоги голосования свидетельством стремления жителей Альберты сохранить единство страны.

«Это отличный результат для Канады, что жители Альберты выбрали единство», — заявил он во вторник журналистам в Оттаве перед заседанием кабинета министров.

Карни также сообщил, что утром обсудил результаты референдума с премьер-министром Альберты Даниэль Смит.

По его словам, стороны говорили о дальнейшем укреплении сотрудничества между федеральным правительством и провинцией, в том числе в вопросах иммиграции.

Смит обещает не проводить новый референдум

Премьер-министр Альберты Даниэль Смит во вторник вечером выступила с телевизионным обращением, в котором положительно оценила результаты голосования.

«Вчера жители Альберты убедительным большинством голосов проголосовали за то, чтобы Альберта и впредь оставалась провинцией Канады», — заявила она.

Смит также отметила высокую явку избирателей, назвав ее исторической и свидетельствующей о привязанности жителей как к своей провинции, так и к Канаде. Она пообещала, что, пока остается премьер-министром Альберты, еще один референдум об отделении проводиться не будет.

При этом Смит подчеркнула, что провинция продолжит добиваться большей автономии от федерального правительства.

По ее словам, разногласия с Оттавой будут решаться в рамках политических и правовых институтов Канады, а не путем выхода из состава страны.