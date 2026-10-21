В докладе «Путь к обществу тотальной слежки? Сбор и использование личных данных в Эстонском государстве», составленном присяжными адвокатами Паулем Кересом и Андри Рохтла и опубликованном аналитическим центром Põhimõtte Koda, анализируется функционирование государственных баз данных, доступ ведомств к личным данным, использование данных в надзоре на основе оценки рисков, а также тайный сбор информации.

В свежем докладе делается вывод, что Эстония не является обществом тотальной слежки, однако растущая способность государства собирать, объединять и использовать данные о людях несет в себе ряд рисков, характерных для такого общества. По оценке авторов, прозрачность использования данных и независимый контроль за этим процессом не поспевают за развитием технологических возможностей. В докладе не содержится призывов к демонтажу цифрового государства или отказу от баз данных. Вопрос заключается в том, как сохранить преимущества электронного государства в условиях, когда возможности объединения и анализа данных стремительно растут.

В качестве одной из проблем авторы выделяют совокупное воздействие различных баз данных. Отдельные регистры могут выполнять обоснованные задачи по сбору данных, но при объединении этой информации можно составить очень подробный и целостный портрет человека. В то же время регулирование и надзор в значительной степени привязаны к конкретным регистрам, и отсутствует четкая ответственность за совокупное использование данных из разных источников.

По словам одного из руководителей Põhimõtte Koda Отта Луми, использование государственных данных следует рассматривать как вопрос политической ответственности, причем более четко, чем раньше. «В эпоху искусственного интеллекта объем данных, находящихся в распоряжении государства, и простота их использования меняются очень быстро. Чем больше данных о человеке собирает государство, тем четче должны быть границы использования этих знаний и тем понятнее должен быть контроль за соблюдением этих границ. Секретность в некоторых случаях может быть необходимой, но она не может означать отсутствие контроля. Цифровое государство держится на доверии, а доверие должно быть проверяемым».

Авторы также считают, что необходимо усилить контроль за тайным сбором информации органами безопасности. В докладе поднимается вопрос, достаточно ли в Эстонии надежен порядок выдачи разрешений, документирования и независимого надзора за деятельностью, которая в наибольшей степени ущемляет основные права и свободы человека.

Кроме того, предлагается ввести более единый порядок обоснования и протоколирования запросов к чувствительным данным, расширить возможности человека видеть сделанные в отношении него запросы, усилить независимый надзор и сделать сводную статистику использования государственных данных более доступной для общественности.

Основная рекомендация доклада — двигаться к модели «проверяемого доверия» в цифровом государстве Эстонии: у государства должна быть возможность использовать данные для выполнения общественных задач, но при этом человек должен быть уверен, что у такого использования есть четкая цель, обоснование и контроль.