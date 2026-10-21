В Израиле наблюдают за погромами в Европе с тревогой, иногда с некоторым злорадством: "А мы предупреждали!", но и с надеждой, пишет Нета Брик на израильском портале Mignews.

Мол, теперь в Старом свете наконец поймут, насколько опасен радикальный ислам и иранский режим и какой угрозе противостоим мы, израильтяне. Европейские авторитетные источники и сами признают: за "школьными" бунтами с большой вероятностью стоят агенты Ирана и местные исламисты в смычке с ультралевыми. Прямых доказательств нет, но палестинские флаги на улицах французских, итальянских, бельгийских городов говорят сами за себя. Неужели Европа не прозреет?

Но Европа не собирается прозревать, более того - в происходящих беспорядках все чаще обвиняют евреев и Моссад. Эти версии пока муссируются на уровне ультраправых и конспирологических источников, но их популярность растет с бешеной скоростью. Мы уже писали о том, что Исследовательский центр по борьбе с антисемитизмом (CAM) выявил в сети Х почти полторы тысячи постов от 816 аккаунтов, которые связывают бесчинства во Франции с Израилем или евреями. Беспорядки называют "гражданской войной, срежиссированной еврейскими элитами".

Мусорный сайт The People's Voice сообщает, что иранские хакеры будто бы опубликовали секретные файлы израильской разведки, из которых следует, что Макрон вместе с Израилем решил "сжечь Францию дотла", чтобы уничтожить западную культуру.

Другие ресурсы связывают Макрона, бывшего банкира, с семьей Ротшильдов. Тема вредительства Ротшильдов бессмертна - французский антисемитизм носится с ней почти двести лет. Еще в 2018-2019 годах на демонстрациях "жёлтых жилетов" мелькали плакаты "Макрон = Ротшильд". И наконец, сомневающимся предлагается логическое построение: европейские мусульмане громят города в отместку за разрушение Газы Израилем. Очевидно же, кто виноват?

Все эти наветы возникают не впервые и развиваются практическому по одному сценарию. Поджоги во Франции в 2005 году приписывались агентам Моссада, чья цель - разжечь ненависть к арабам. Теракты в Charlie Hebdo и кошерном магазине Hyper Cacher (2015 год) получили сразу два объяснения: это месть Моссада за поддержку Францией палестинского государства и попытка увеличить алию французских евреев.

Антимигрантские погромы в Великобритании - наказание Лондону от сионистов за ограничение поставок оружия Израилю. Когда в июле тысячи мигрантов прорвались в испанскую Сеуту, ролики о "еврейском заговоре" за трое суток охватили около 103 миллионов человек. Даже к азербайджанскому конфликту вокруг хиджабов привязали Израиль. Меняются страны и поводы, но мотивы, который приписывают Израилю, все те же: разжигание ненависти к мусульманам и/или месть Западу за сочувствие к палестинцам.

То, что все эти выпады пока не поддерживаются европейскими правительствами, - слабое утешение. Антисемитские посты набирают миллионы просмотров, повышая и без того высокий градус ненависти к Израилю почти до кипения. При такой общественной "температуре" любые антиизраильские санкции властей кажутся толпе слишком слабыми. Их ужесточение - один из возможных путей европейских правительств хоть немного наладить отношения с улицей.

Отягчающее обстоятельство нынешней ситуации в том, что традиционный антисемитизм и антисионизм подпитываются событиями большой политики, которые отодвигают на задний план даже палестинскую тему. Европейские деятели все громче говорят о том, что рост цен и инфляции в Европе начался с закрытием Ормузского пролива, к чему, в свою очередь, привела война США против Ирана. Макрон прямо назвал эту войну одним из факторов беспорядков.

Это очевидная подтасовка: через Ормуз идет меньше 4% нефти, которую импортирует та же Франция, а больше половины цены на горючее - налоги, введенные правительством. Но Европа слишком напугана и раздосадована дизельной сделкой Трампа с Путиным и резким разворотом США в отношениях с Украиной. Для европейских стран это означает целый букет проблем: увеличение расходов на помощь Киеву (что само по себе подогревает недовольство улицы), снижение уровня собственной безопасности, да еще оскорбительная перспектива втридорога покупать российский дизель у Штатов. Европу вообще сильно беспокоит окрепшая дружба Трампа с Кремлем, который, по данным разведки, внес свой вклад в уличные беспорядки. Неудивительно, что лидеры Старого света пользуются любым предлогом, чтобы обвинить Белый дом в нынешнем кризисе.

Но открыто критиковать Трампа рискованно, а вот его союзников - вполне безопасно. Тем более что Израиль такой же участник войны с Ираном, а может быть, даже инициатор - немало конспирологов уверены, что именно Иерусалим втягивает Вашингтон в противостояние с ИРИ. Европейские СМИ уже пишут о том, как "израильско-американская война против Ирана" усилила экономический кризис и повысила стоимости жизни. От утверждения "эта война подняла цены" до истерики "Израиль сжигает Францию" расстояние небольшое. Конспирологи его уже преодолели, официальная Европа пока топчется на месте, но в любой момент готова пойти дальше, если положение ухудшится. А оно неизбежно ухудшится с началом новой войны, которую нам обещают каждый день и от которой ожидаемо вырастут цены на горючее.

Сегодняшнее международное положение Израиля и без войны довольно шаткое, и в ближайшем будущем оно будет только ухудшаться. Рост уличного и официального антисемитизма приведет к новым ограничениям и санкциям, израильтяне - от туристов до участников научных, культурных, коммерческих проектов - будут еще более нежеланными гостями в Европе. Союз с Трампом, в свете его последних действий, становится откровенно токсичным, но без этого союза нам придется еще труднее.

Если представить себе, что на выборах в США победят демократы, то Европа снова повернется лицом к Вашингтону - но не к Иерусалиму, причем независимо от результата израильских выборов. При таком развитии событии Израиль рискует остаться в полном одиночестве и изоляции. Но и даже в лучшем случае нам предстоят тяжелые времена, и совсем не стоит рассчитывать, что нынешние проблемы европейских стран заставят их отказаться от анти-израильской повестки.