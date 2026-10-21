Глава Ryanair Майкл О’Лири назвал председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен бесполезной, а Европарламент — «кораблём дураков». По его мнению, руководство ЕС бесконечно талдычит об усилении европейской экономики, но своими решениями делает её всё менее конкурентоспособной.

В интервью Euronews Майкл О’Лири, управляющий самой крупной авиакомпанией в Европе, обрушился прежде всего на экологическую политику Брюсселя. По его словам, европейские авиакомпании вынуждены платить за выбросы на рейсах внутри ЕС, тогда как американские, китайские и другие перевозчики, выполняющие дальнемагистральные рейсы, не несут сопоставимых расходов по этой системе.

Глава Ryanair предложил вместо этого ввести справедливый сбор для всех самолётов, прибывающих в Европу и вылетающих из неё, независимо от страны регистрации авиакомпании.

Особенно резко О’Лири высказался об Урсуле фон дер Ляйен. Он напомнил о докладе бывшего премьер-министра Италии и экс-главы Европейского центрального банка Марио Драги, который ещё в сентябре 2024 года предупредил, что без серьёзных экономических реформ Евросоюз ждёт «медленная агония».

«Спустя два года ни одна из его рекомендаций не реализована, а Урсула фон дер Ляйен прячется в Берлемоне и ничего не делает, кроме произнесения речей», — заявил О’Лири. Напомним, что Берлемон — это высотное здание в Брюсселе, где находится штаб-квартира Еврокомиссии.

Серьёзные претензии к экономической политике ЕС звучат и на уровне руководителей государств. Так, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на октябрьском саммите Евросоюза раскритиковал систему торговли квотами на выбросы, которая повышает цены на энергию и подрывает конкурентоспособность европейских предприятий.

Чехия вместе с Италией, Польшей, Венгрией и Словакией добивалась отсрочки расширения этой системы на автомобильное топливо и отопление зданий. Однако согласия между странами ЕС по этому вопросу нет.

Недовольство работой Еврокомиссии выражают и политики, которых трудно заподозрить в неприятии европейской интеграции. Президент Франции Эмманюэль Макрон в феврале раскритиковал решение Брюсселя начать временное применение торгового соглашения с южноамериканскими странами МЕРКОСУР, несмотря на возражения европейцев.

В общем, авторитарность главы ЕК, её высокомерное нежелание услышать критику и увидеть рациональное зерно в мнении оппонентов — это уже не просто личные качества фон дер Ляйен, а факторы, реально мешающие развитию ЕС. Заметим, что ей об этом в лицо неоднократно говорили с трибуны многие оппозиционные депутаты Европарламента, но глава Еврокомиссии неизменно демонстрировала показное равнодушие, листая бумаги и не слушая выступающих.

Остаётся добавить, что именно стало причиной для недовольства О’Лири, когда он давал нынешнее интервью. Авиакомпания Ryanair объявила о сокращении зимнего расписания в Бельгии: компания убирает 20 маршрутов и 1,1 миллиона пассажирских мест, а шесть самолётов переводит в другие страны.

Причина — решение бельгийского правительства повысить авиационный налог с 2 евро в январе 2025 года до 7 евро с января 2027-го. По словам О’Лири, компания предпочитает работать там, где власти не увеличивают расходы авиаперевозчиков. Бельгию, Францию и Германию он назвал неконкурентоспособными.

Но на этом неприятности для пассажиров не заканчиваются. Как писал BB.lv, глава Ryanair предупредил, что в 2027 году авиабилеты могут подорожать на 20% из-за резкого роста цен на авиационное топливо на фоне войны на Ближнем Востоке.

В нынешнем году Ryanair защищена от скачков цен заранее заключёнными контрактами на закупку топлива примерно по 67 долларов за баррель, однако на следующий год большая часть потребностей авиакомпании такими контрактами не покрыта.

При этом, помимо дорожающего топлива, на стоимость перелётов влияют и экологические требования ЕС. Они дополнительно увеличивают расходы авиакомпаний, а значит, и стоимость билетов.