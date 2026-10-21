После раскрытия попытки диверсии в аэропорту Лейпцига представитель Кремля предупредил немецкое правительство, что Россия намерена продолжить подобные операции. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, приказ усилить диверсионную кампанию против стран НАТО якобы отдал лично Владимир Путин.

После обнаружения взрывчатки рядом с украинским транспортным самолетом в аэропорту Лейпцига представитель Кремля связался с представителем правительства Германии и предупредил, что эта операция не станет последней. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, передает ЛЕТА со ссылкой на «Медузу».

По данным издания, речь идет о попытке диверсии, раскрытой немецкими властями в августе 2026 года.

Тогда в аэропорту Лейпцига обнаружили беспилотник со взрывчаткой, находившийся рядом с украинским транспортным самолетом Ан-124. Позднее выяснилось, что беспилотников было несколько.

1 сентября Германия официально обвинила Россию в организации попытки диверсии.

WSJ: Приказ усилить диверсии отдал лично Путин

Как рассказали газете европейские чиновники, знакомые с данными американской разведки, летом в Москве усиливалось недовольство отсутствием результатов войны и переговоров с Вашингтоном.

По оценке разведслужб США, ни боевые действия на фронте, ни дипломатические контакты не заставили Украину согласиться с требованиями президента России Владимира Путина.

На этом фоне, как утверждают источники WSJ, Путин лично распорядился активизировать диверсионную кампанию и тайные операции против стран НАТО.

После визита в Москву директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф, по сведениям газеты, проинформировал представителей европейских разведывательных служб и нескольких политиков об усилении российских диверсионных операций против их стран.

Поджоги предприятий и атаки на объекты Starlink

WSJ отмечает, что после попытки диверсии в Лейпциге в европейских странах участились сообщения о подобных инцидентах. В августе произошли поджоги предприятий по производству беспилотников в Эстонии и Польше.

В том же месяце власти Словакии заявили о предотвращении поджога украинского предприятия по производству беспилотников, расположенного на территории страны. Кроме того, в последние недели Польша, Литва и Болгария сообщили об актах диверсии против объектов спутниковой системы Starlink.

Издание рассматривает эти события в контексте предполагаемого усиления российских тайных операций в Европе. При этом сведения о личном распоряжении Путина и предупреждении Кремля немецкому правительству основаны на информации источников WSJ.