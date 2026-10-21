Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Кремль предупредил Германию, что диверсия в Лейпциге была не последней 2 1542

В мире
Дата публикации: 21.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: полицейские
ФОТО: Youtube

После раскрытия попытки диверсии в аэропорту Лейпцига представитель Кремля предупредил немецкое правительство, что Россия намерена продолжить подобные операции. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, приказ усилить диверсионную кампанию против стран НАТО якобы отдал лично Владимир Путин.

После обнаружения взрывчатки рядом с украинским транспортным самолетом в аэропорту Лейпцига представитель Кремля связался с представителем правительства Германии и предупредил, что эта операция не станет последней. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, передает ЛЕТА со ссылкой на «Медузу».

По данным издания, речь идет о попытке диверсии, раскрытой немецкими властями в августе 2026 года.

Тогда в аэропорту Лейпцига обнаружили беспилотник со взрывчаткой, находившийся рядом с украинским транспортным самолетом Ан-124. Позднее выяснилось, что беспилотников было несколько.

1 сентября Германия официально обвинила Россию в организации попытки диверсии.

WSJ: Приказ усилить диверсии отдал лично Путин

Как рассказали газете европейские чиновники, знакомые с данными американской разведки, летом в Москве усиливалось недовольство отсутствием результатов войны и переговоров с Вашингтоном.

По оценке разведслужб США, ни боевые действия на фронте, ни дипломатические контакты не заставили Украину согласиться с требованиями президента России Владимира Путина.

На этом фоне, как утверждают источники WSJ, Путин лично распорядился активизировать диверсионную кампанию и тайные операции против стран НАТО.

После визита в Москву директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф, по сведениям газеты, проинформировал представителей европейских разведывательных служб и нескольких политиков об усилении российских диверсионных операций против их стран.

Поджоги предприятий и атаки на объекты Starlink

WSJ отмечает, что после попытки диверсии в Лейпциге в европейских странах участились сообщения о подобных инцидентах. В августе произошли поджоги предприятий по производству беспилотников в Эстонии и Польше.

В том же месяце власти Словакии заявили о предотвращении поджога украинского предприятия по производству беспилотников, расположенного на территории страны. Кроме того, в последние недели Польша, Литва и Болгария сообщили об актах диверсии против объектов спутниковой системы Starlink.

Издание рассматривает эти события в контексте предполагаемого усиления российских тайных операций в Европе. При этом сведения о личном распоряжении Путина и предупреждении Кремля немецкому правительству основаны на информации источников WSJ.

×
#НАТО #starlink #диверсия #Россия #Германия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
11
0
1
0
1
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Марко Рубио
Изображение к статье: флаг Канады
Изображение к статье: Коллаж из портретов Дональда Трампа и Марин Ле Пен на фоне французского флага
Изображение к статье: Starlink

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ребенок болеет
Наша Латвия
Изображение к статье: человек с лупой
В мире
Изображение к статье: Бюджет Минздрава
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Пистолет в руках у подростка
ЧП и криминал
Изображение к статье: Осень
Наша Латвия
Изображение к статье: O Лири
В мире
Изображение к статье: Ребенок болеет
Наша Латвия
Изображение к статье: человек с лупой
В мире
Изображение к статье: Бюджет Минздрава
Наша Латвия
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео