Выступая в среду в Дохе, Макрон обвинил некоторых лидеров в использовании беспорядков во Франции в своих политических целях после волнений выходных.

Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал мировых лидеров, которые, по его словам, ведут предвыборную кампанию «за счет Франции», делая «неприемлемые и даже глупые комментарии» о прошлых выходных, когда в стране вспыхнули беспорядки.

Намекнув, в частности, на президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, он заявил: «Есть люди, которые ведут кампанию за счет Франции — лидеры, находящиеся в режиме кампании, будь то здесь, в регионе, или по ту сторону Атлантики», — заметил он.

Хотя многие протестующие выходили на массовые демонстрации по всей Франции мирно, масштабные акты мародерства и столкновения с полицией затмили акции, организованные профсоюзами, движением «желтые жилеты» и студентами.

Выступая в Дохе во время визита в Катар, Макрон отверг заявления о том, что происходящее было следствием вмешательства из-за рубежа. Он осудил «последующую внешнюю манипуляцию информацией, которая привела к столь же неприемлемым и глупым комментариям со стороны многих людей, в том числе иностранных лидеров».

Он раскритиковал лидеров, распространявших поддельные видеоролики, созданные при помощи искусственного интеллекта. «У нас были люди, которые объясняли, что на страну напали орды мигрантов и исламистов», — отметил он.

Президент США Дональд Трамп сейчас активно ведет кампанию перед промежуточными выборами и пытается использовать французские протесты — в большинстве своем мирные до вспышки насилия 17 октября — как повод говорить об угрозах миграции и якобы о закате западной цивилизации.

В понедельник Трамп заявил, что Франция «осаждена, разграблена и подожжена мигрантами, джихадистами и коммунистами». Он описывает волнения так, чтобы показать: та же участь ждет Америку, если победят демократы.

Макрон сказал журналистам, что у Франции достаточно внутренних проблем, чтобы не подогревать напряженность извне, добавив: «В такие моменты видно, кто любит Францию, а кто нет».

Чрезвычайные меры перед новыми протестами

Макрон также объявил, что в четверг созовет экстренное заседание с министрами и руководителями спецслужб, чтобы получить «подробный отчет» о событиях 17 октября. Правительство уже признало, что в тот день не справилось с развитием ситуации.

Он подчеркнул, что в понедельник утром был представлен «план действий», включающий комендантский час и ограничения на массовые собрания, которые останутся в силе в преддверии новых протестов, намеченных на 24 октября.

«Тем, кто в субботу намерен сеять беспорядки в центрах городов, будет это запрещено».

Он также подчеркнул важность диалога с профсоюзами и политическими силами.

«В нынешних условиях ответственность должны взять на себя все. Было слишком много двусмысленности. Люди утверждали, что существуют некие формы легитимного насилия: нет, легитимного насилия не бывает».

«Начало насилия становится оправданием того, что происходит дальше. В демократии ничто не оправдывает насилие», — сказал он.

Государственный визит Макрона в Катар входит в его трехдневную поездку по странам Персидского залива, призванную обеспечить Франции энергетические поставки на фоне попыток правительства смягчить кризис стоимости жизни, ставший одной из причин волнений по всей стране.

Во вторник он объявил, что Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн пообещали поставлять во Францию дополнительно в сумме 200 тысяч тонн дизельного топлива в месяц.