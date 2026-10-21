Европейская комиссия начала расследование в отношении популярной платформы бронирования жилья Booking.com. Власти ЕС подозревают, что компания недостаточно защищает пользователей от мошенников, фальшивых объявлений и кражи денег через поддельные сайты.

Масштабы проблемы впечатляют: по данным самой Booking.com, количество мошеннических действий с 2022 по 2024 год увеличилось в 500 раз, передает bb.lv со ссылкой NOS.

Расследование проводится в рамках европейского Закона о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA), который обязывает крупные интернет-платформы выявлять незаконный контент и принимать меры для защиты пользователей.

Как сообщает нидерландская телерадиокомпания NOS, через Booking.com осуществляется около 66% всех онлайн-бронирований гостиниц в Европе. Поэтому проблемы безопасности платформы затрагивают миллионы путешественников.

Оплатил гостиницу — и остался без денег

Одна из распространённых схем мошенничества выглядит следующим образом: преступники взламывают учётную запись владельца гостиницы или апартаментов либо создают поддельное объявление, используя фотографии реального жилья с других сайтов.

После оформления бронирования турист получает сообщение с требованием подтвердить оплату или внести дополнительный платёж. Ссылка ведёт на поддельный сайт, внешне напоминающий настоящий сервис бронирования.

В результате злоумышленники получают деньги или банковские данные путешественника.

Особую опасность представляют сообщения, отправленные через взломанные аккаунты владельцев жилья. Поскольку они могут выглядеть как обычная переписка по уже существующему бронированию, распознать обман бывает непросто.

Число пострадавших резко выросло

По данным нидерландской организации Fraudehelpdesk, в первой половине 2026 года число людей, пострадавших от мошенничества через платформы бронирования, оказалось почти в десять раз выше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Всего было зарегистрировано 1072 случая обмана, причём более 90% из них были связаны с фишингом через Booking.com.

Растёт и финансовый ущерб.

Если за весь 2025 год потери от мошенничества через Booking.com в Нидерландах превысили 75 тысяч евро, то только за первые шесть месяцев 2026 года сумма уже составила более 82 тысяч евро.

При этом речь идёт лишь о зарегистрированных случаях. Реальные масштабы мошенничества могут быть значительно больше.

Еврокомиссия проверит не только поддельные объявления

Европейские регуляторы намерены выяснить, насколько эффективно Booking.com выявляет и удаляет фальшивые предложения размещения.

Кроме того, комиссия проверит, достаточно ли компания оценивает риски фишинга и принимает ли меры для предотвращения использования пользовательских данных мошенниками.

Ещё один вопрос касается платного продвижения гостиниц.

Владельцы объектов размещения могут заплатить Booking.com за более высокие позиции в результатах поиска. Однако европейское законодательство требует, чтобы пользователям было понятно, когда они видят рекламное предложение.

Еврокомиссия проверит, соблюдает ли платформа эти требования.

«Европейцы должны бронировать отпуск без страха»

Еврокомиссар по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии Хенна Вирккунен подчеркнула, что путешественники должны иметь возможность планировать отпуск, не опасаясь мошенничества.

По её словам, Закон о цифровых услугах чётко определяет обязанности интернет-платформ по снижению подобных рисков. Поэтому европейские власти намерены убедиться, что крупнейший сервис бронирования жилья относится к этим обязательствам достаточно серьёзно.

Начало расследования ещё не означает, что Booking.com признана виновной в нарушении законодательства.

Однако если Еврокомиссия установит нарушения DSA, компании могут грозить серьёзные финансовые санкции.

Для путешественников происходящее служит дополнительным напоминанием: даже сообщение, полученное через известную платформу бронирования, не всегда гарантирует безопасность платежа. Особенно осторожно следует относиться к неожиданным просьбам перейти по внешней ссылке и повторно ввести банковские данные.