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Подземный путь в Европу: мигранты пытались проникнуть в Литву через трубу под ручьём 0 75

В мире
Дата публикации: 21.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мигранты и граница Беларуси и Литвы

Фото: Служба охраны государственной границы Литвы.

Двое мигрантов попытались необычным способом пересечь границу Беларуси и Литвы — пробраться на литовскую территорию через водопропускную трубу под пограничным заграждением. Однако их план сорвался, когда они услышали приближение пограничников.

Как сообщает Служба охраны государственной границы Литвы (VSAT), утром во вторник камеры видеонаблюдения зафиксировали двух человек, приближавшихся к границе со стороны Беларуси в Друскининкайском районе.

На этом участке установлен пограничный забор, оборудованный колючей проволокой. Однако под заграждением проходит труба диаметром около 2,8 метра, по которой течёт ручей Кусенка, впадающий в озеро Латежерис.

Труба начинается примерно в метре от белорусской территории. На выходе с литовской стороны установлены прочные металлические ворота с замком, препятствующие незаконному пересечению границы.

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Фото: Служба охраны государственной границы Литвы.

Мигранты добрались до трубы по ручью и забрались внутрь. При себе у них были ножницы по металлу, которыми, предположительно, они намеревались перекусить металлические элементы заграждения.

Однако пограничники заметили нарушителей с помощью камер наблюдения и направили к месту происшествия патруль.

Услышав шум приближающегося автомобиля, мужчины отказались от дальнейшей попытки пересечь границу, выбрались из трубы и вернулись на территорию Беларуси.

Таким образом, попытка незаконного проникновения в Литву завершилась ещё до прибытия пограничников.

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#мигранты
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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