В отношениях Польши и Украины разгорелся новый конфликт из-за исторической памяти. Львовский областной совет объявил 2027 год годом Украинской повстанческой армии (УПА) и её командующего Романа Шухевича. В Варшаве решение назвали неприемлемым, а украинские власти призвали от него дистанцироваться.

Во вторник, 20 октября, депутаты Львовского областного совета приняли постановления о чествовании в 2027 году Украинской повстанческой армии, Романа Шухевича и деятеля Организации украинских националистов (ОУН) Олега Ольжича.

Поводом стали юбилейные даты: 85-летие создания УПА и 120-летие со дня рождения Шухевича и Ольжича. Во Львовской области планируется провести памятные мероприятия, научные конференции и культурные события.

Однако решение региональных властей вызвало резкую реакцию в соседней Польше.

Варшава требует объяснений

Одним из первых на решение отреагировал вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Он назвал инициативу Львовского областного совета неприемлемой и заявил, что подобные действия не способствуют укреплению доверия между двумя народами, а лишь углубляют существующие разногласия.

По мнению министра, центральные власти Украины должны публично дистанцироваться от решения львовских депутатов.

С резким заявлением выступило и посольство Польши в Киеве. Дипломаты подчеркнули, что прославление УПА и исторических деятелей, причастных к массовым убийствам мирного населения, противоречит европейским ценностям и духу добрососедских отношений.

В польском посольстве напомнили, что за последние годы Варшаве и Киеву удалось добиться определённого прогресса в обсуждении сложных исторических вопросов. Однако подобные инициативы, по мнению дипломатов, способны поставить эти достижения под угрозу.

Почему имя Шухевича вызывает столь острую реакцию?

Роман Шухевич — одна из наиболее противоречивых фигур в истории польско-украинских отношений.

В Украине его почитают как одного из руководителей вооружённой борьбы за независимость страны. В 1943 году он возглавил Украинскую повстанческую армию, которая впоследствии продолжила борьбу против советской власти.

В Польше его имя неразрывно связано с массовыми убийствами польского гражданского населения на Волыни и в Восточной Галиции во время Второй мировой войны.

В 1943–1945 годах подразделения УПА и другие украинские националистические формирования участвовали в этнических чистках, жертвами которых стали десятки тысяч поляков, включая женщин, детей и пожилых людей.

По оценкам польского Института национальной памяти, только на Волыни были убиты около 60 тысяч поляков, а общее число жертв в затронутых регионах могло достигать 100 тысяч человек.

Польское государство квалифицирует эти события как геноцид.

Польские политики требуют ответных мер

С критикой решения выступил также польский Институт национальной памяти, назвавший Шухевича одним из организаторов массовых убийств поляков.

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что решение Львовского областного совета не должно оставаться без ответа. Он предложил запретить въезд в Польшу политикам, участвовавшим в принятии постановления.

В польских политических кругах прозвучали и предложения пересмотреть сотрудничество городов-побратимов с Львовом.

Таким образом, конфликт вышел за рамки исторической дискуссии и приобрёл дипломатическое измерение.

История снова разделяет союзников

Польша остаётся одним из важнейших европейских партнёров Украины, оказывая ей военную, политическую и гуманитарную поддержку с начала полномасштабного российского вторжения.

Однако вопрос исторической памяти продолжает осложнять отношения двух стран.

Для значительной части украинского общества УПА символизирует борьбу за государственную независимость. Для Польши память об этой организации прежде всего связана с трагедией Волыни и судьбой убитых мирных жителей.

Новый спор возник на фоне попыток Варшавы и Киева наладить диалог по вопросам поиска, эксгумации и достойного захоронения жертв массовых убийств.

Теперь решение львовских депутатов может вновь осложнить этот процесс.

Пока неизвестно, последуют ли за заявлениями польских политиков конкретные дипломатические или административные меры. Однако уже очевидно, что вопрос о том, кого считать национальным героем, остаётся одним из наиболее болезненных в отношениях двух соседних государств.