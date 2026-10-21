Госсекретарь США Марко Рубио положительно оценил переговоры специального посланника президента Дональда Трампа Стива Уиткоффа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Осло. По его словам, теперь Уиткофф намерен обсудить полученные предложения с российской стороной в Санкт-Петербурге. Рубио также прокомментировал сообщения об ограничении спутниковой связи Starshield для Украины, заявив, что Белый дом заранее ничего об этом не знал.

Переговоры специального посланника президента США Стива Уиткоффа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Осло прошли позитивно. Об этом в среду, 21 октября, заявил госсекретарь США Марко Рубио во время визита в Индию, сообщает ЛЕТА со ссылкой на AFP.

По словам Рубио, обсуждение не принесло неожиданных результатов, однако позволило сформулировать идеи, которые американская сторона намерена представить России.

«Они были позитивными, ничего неожиданного, ничего удивительного. Теперь, вооружившись этими идеями, он сможет отправиться в Санкт-Петербург и поделиться ими с российской стороной, и мы посмотрим, удастся ли нам добиться какого-либо прогресса», — заявил госсекретарь.

При этом Рубио признал, что урегулирование войны России против Украины остается сложной задачей.

«Это сложные вопросы, и если бы эту войну было легко урегулировать, она уже давно была бы урегулирована», — отметил он.

Рубио отрицает причастность Белого дома к ограничениям Starshield

Во время общения с журналистами в Мумбаи госсекретарь также прокомментировал сообщения о снижении скорости спутниковой связи, предоставляемой компанией SpaceX Илона Маска и используемой Украиной для военных операций.

Рубио настаивает, что администрация США не располагала предварительной информацией о подобных ограничениях.

«Президент не имеет никакого отношения к решениям, которые принимают Starlink, Starshield и сам господин Маск», — заявил он.

По словам госсекретаря, SpaceX является частной компанией, которой президент США не руководит и которой не может отдавать соответствующие распоряжения.

«Я вам говорю — никакой предварительной информации не было», — подчеркнул Рубио.

Ранее Дональд Трамп также отрицал, что поручал ограничить работу Starshield.

При этом Маск заявлял, что распоряжение о подобных ограничениях могло поступить только из Белого дома.

Однако во вторник газета The Wall Street Journal сообщила, что решение снизить скорость работы военной версии спутниковой системы Starlink принял сам Маск.

Таким образом, заявления участников этой истории расходятся, а обстоятельства введения ограничений остаются предметом спора.

«Украина не существовала бы без помощи США»

Рубио также заявил, что Вашингтон не намерен продолжать объясняться по поводу ситуации со спутниковой связью.

«Мы больше не будем оправдываться по этому вопросу», — сказал он журналистам.

Госсекретарь подчеркнул значение американской помощи Украине, в том числе предоставленной при администрации Трампа.

«Если бы не помощь США, в том числе при администрации Трампа, Украины сейчас вообще не существовало бы», — утверждал Рубио, добавив, что страна не сохранилась бы как суверенное государство.

Это заявление отражает оценку американского госсекретаря.