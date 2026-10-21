Россия освободила 74-летнего гражданина США Стивена Хаббарда, приговорённого почти к семи годам лишения свободы по обвинению в наёмничестве. Об этом 21 октября сообщил президент России Владимир Путин во время встречи со специальным посланником американского президента Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге.

По словам Путина, к моменту объявления об освобождении Хаббард уже находился в петербургском аэропорту Пулково, откуда должен был отправиться на родину. Уиткофф подтвердил информацию об освобождении американца.

Стивен Хаббард, бывший преподаватель из американского штата Мичиган, на протяжении нескольких лет проживал в Украине. В апреле 2022 года он был задержан российскими военнослужащими в городе Изюме Харьковской области, который тогда находился под российским контролем.

Российские власти обвинили американца в том, что он заключил контракт с украинскими вооружёнными формированиями и участвовал в боевых действиях против России. В октябре 2024 года московский суд приговорил Хаббарда к шести годам и десяти месяцам заключения по статье о наёмничестве.

Защита американца оспаривала обвинения. Власти США также считали его задержание неправомерным.

Примечательно, что освобождение состоялось на фоне активизации контактов между Москвой и Вашингтоном. Накануне президент США Дональд Трамп публично заявил, что лично обращался к Путину с просьбой освободить Хаббарда.

Уже на следующий день российский президент объявил о положительном решении во время встречи с американским спецпосланником.

При этом остаётся неизвестным, сопровождалось ли освобождение Хаббарда какими-либо договорённостями или встречными уступками со стороны США.

Таким образом, американец, проведший более четырёх лет в российском заключении, получил возможность вернуться домой. Его освобождение стало заметным событием на фоне продолжающихся дипломатических контактов России и США.