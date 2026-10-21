Президент США Дональд Трамп назвал французского политика Марин Ле Пен «голосом консерваторов» и заявил, что с ней несправедливо обошлась судебная система Франции. Однако прямо поддержать ее кандидатуру на президентских выборах 2027 года он отказался. Заявления прозвучали на фоне масштабных протестов во Франции, которые Трамп связывает с иммиграцией и деятельностью левых политических сил.

Президент США Дональд Трамп во вторник положительно отозвался о французском политике Марин Ле Пен, назвав ее «голосом консерваторов» во Франции. При этом он воздержался от прямой поддержки ее возможного участия в президентских выборах 2027 года, сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на AFP.

Отвечая в Овальном кабинете на вопрос журналиста AFP о том, поддержал бы он Ле Пен, Трамп заявил, что считает обращение с ней несправедливым.

«Я ее не знаю, никогда с ней не встречался, но думаю, что с ней обошлись плохо. Мне это кажется использованием судебной системы в качестве оружия», — сказал американский президент.

Трамп раскритиковал судебное преследование Ле Пен

В марте 2025 года французский суд признал Марин Ле Пен виновной по делу о коррупции. Первоначально ей запретили заниматься политической деятельностью в течение пяти лет. Однако в 2026 году апелляционный суд открыл ей возможность баллотироваться на президентских выборах следующего года, на которых должен определиться преемник действующего президента Франции Эммануэля Макрона.

Трамп неоднократно обвинял американскую судебную систему в политически мотивированном преследовании. Сам он стал первым президентом США, признанным судом виновным в совершении уголовного преступления.

Говоря о Ле Пен, американский лидер также упомянул ее политические позиции.

«Мне казалось, что она лидировала. Но после этого — определенно, она голос консерваторов», — заявил Трамп, имея в виду происходящие во Франции беспорядки.

При этом он не стал прямо призывать французских избирателей голосовать за Ле Пен.

Беспорядки во Франции Трамп назвал «революцией»

Президент США вновь прокомментировал масштабные протесты и столкновения во Франции, которые он использует в своих выступлениях для критики иммиграционной политики и левых сил.

«Это были не небольшие беспорядки, не маленький протест, это была настоящая революция, и она продолжается», — заявил Трамп.

Он возлагает значительную часть ответственности за происходящее на массовую иммиграцию.

Накануне, выступая на предвыборном митинге в Канзасе в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США 3 ноября, Трамп также уделил большое внимание ситуации во Франции. По его утверждению, страну «захватывают, грабят и сжигают дотла мигранты, джихадисты и коммунисты».

Эти слова отражают оценку американского президента, а не установленную причину происходящих во Франции беспорядков.

В ходе выступления Трамп также напомнил, что ранее поддерживал нескольких правых политиков, одержавших победу на выборах в странах Южной Америки.

Однако в случае с Марин Ле Пен он ограничился положительными высказываниями, не объявив о формальной поддержке ее кандидатуры.