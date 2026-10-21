Представитель президента США Джаред Кушнер во время переговоров с Владимиром Зеленским вновь потребовал прекратить украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Как сообщает Axios со ссылкой на источники, Вашингтон рассчитывает таким образом снизить мировые цены на дизельное топливо. При этом Россия продолжает атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру.

Джаред Кушнер, участвовавший в переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским в Осло по видеосвязи, настаивал на прекращении украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом сообщает американское издание Axios со ссылкой на источники, передает ЛЕТА со ссылкой на BBC.

Во вторник, 20 октября, в столице Норвегии состоялась встреча, в которой участвовали Зеленский, специальный посланник президента США Стив Уиткофф, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре и президент Финляндии Александр Стубб. Кушнер присоединился к переговорам дистанционно.

Вашингтон связывает удары по НПЗ с ценами на дизель

По данным Axios, американская сторона добивается от Киева прекращения атак на российские нефтеперерабатывающие предприятия, полагая, что это поможет снизить цены на дизельное топливо на мировом рынке.

Ранее Вашингтон договорился с Москвой о поставках нескольких партий российского дизеля на мировой рынок. Цены на топливо резко выросли на фоне войны США и Израиля с Ираном.

Украина на несколько дней приостановила удары по российской нефтяной инфраструктуре, однако впоследствии возобновила их. Причиной стало продолжение целенаправленных российских атак на энергетические объекты Украины.

Несмотря на это, Кушнер во время переговоров в Осло вновь поднял вопрос о прекращении украинских ударов.

«Джаред высказался очень прямо», — приводит Axios слова источника, знакомого с ходом встречи.

Уиткофф отправится в Россию с новыми предложениями

В среду, 21 октября, Стив Уиткофф должен отправиться в Россию, чтобы представить новые мирные предложения, обсуждавшиеся на переговорах в Осло.

Их содержание пока не раскрывается.

По информации Axios, в Вашингтоне рассчитывают, что после заключения соглашения с США о поставках дизельного топлива президент России Владимир Путин будет более склонен к компромиссам в переговорах об урегулировании войны против Украины.