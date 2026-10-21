Американский предприниматель Илон Маск распорядился ограничить скорость работы спутниковой системы Starshield, которую украинские военные используют для связи и управления беспилотниками. Как сообщает The Wall Street Journal, введенные ограничения сделали часть украинских дронов непригодными для использования. При этом президент США Дональд Трамп и глава Пентагона Пит Хегсет отрицают, что американские власти отдавали подобные распоряжения.

Глава компании SpaceX Илон Маск распорядился ограничить работу военной спутниковой интернет-системы Starshield для Украины. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников и других осведомленных собеседников, передает агентство ЛЕТА со ссылкой на AFP.

По данным издания, Маск установил максимальную скорость, с которой украинское оборудование может подключаться к Starshield. В результате некоторые украинские беспилотники оказались непригодными для использования.

На прошлой неделе Вооруженные силы Украины в течение нескольких дней сталкивались с проблемами в работе системы, играющей важную роль в противодействии российскому вторжению.

Трамп и Пентагон отрицают распоряжения об ограничениях

Во вторник министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Пентагон не отдавал никаких распоряжений об изменении работы Starshield.

«Мы ничего не сокращали», — подчеркнул он.

По словам Хегсета, с точки зрения американского оборонного ведомства ситуация не изменилась.

«Мы не отдавали никаких распоряжений или чего-либо подобного», — добавил министр.

Президент США Дональд Трамп также отрицает свою причастность к возможным ограничениям.

В пятницу, отвечая на вопрос о работе Starshield, он заявил: «Это был не я. И я не думаю, что это был Илон».

Сам Маск ранее утверждал, что решения о любых ограничениях скорости или использования Starshield принимают американские военные и в конечном счете президент США.

Таким образом, сведения WSJ о распоряжении Маска противоречат публичным заявлениям американских властей и самого предпринимателя.

Для чего Украина использует Starshield

Starshield — военная версия спутниковой интернет-системы Starlink, разработанная компанией SpaceX. Украинские военные используют ее для обеспечения связи на поле боя, нанесения ударов средней дальности по оккупированным Россией территориям, а также для работы беспилотников-перехватчиков.

Помимо Starshield, Украина использует и гражданскую спутниковую систему Starlink.

Нарушения в работе военной системы произошли на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Киевом. Незадолго до этого Трамп раскритиковал украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и призвал прекратить их.

Напряженность усилилась после того, как президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал соглашение США о поставках российского дизельного топлива на мировой рынок.

В ответ Трамп выступил с призывом заменить Зеленского на посту президента Украины.