Тренер сборной России по спортивной гимнастике Иван Гапоненко сообщил, что в гостинице Hilton его поселили в номер с клопами на чемпионате мира в Роттердаме.

«Веселье продолжается: я пораньше лег спать после длительного перелета и всю ночь очень плохо спал. Думал, что меня кусали комары. В итоге оказалось, что меня кусали комнатные клопы», — сказал Гапоненко в видеозаписи в Instagram и показал кровать, на которой было много клопов.

«После того как я рассказал про обнаружение клопов в своей постели, меня переселили в другой номер. И в качестве компенсации всей нашей команде, мужскому и женскому составу, персоналу и врачам, сделали бесплатное посещение спа-салона в отеле до конца соревнований», — сказал Гапоненко.

По словам Гапоненко, сходить туда у спортсменов пока не было времени, но после соревнований они обязательно посетят спа.

Гапоненко отметил, что очень удивился всему произошедшему с ним. «Вроде бы это Hilton, гостиничная сеть высокого уровня, и клопы были только у меня одного в номере. Причем у меня был не один клоп в постели, а целая пасека этих клопов», — добавил тренер.