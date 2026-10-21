Массовые беспорядки во Франции, изначально заявленные как протесты школьников и студентов за улучшение образования, вылились в беспрецедентную волну насилия. В Париже, Марселе, Лионе, Ницце, Бордо и Страсбурге пострадали бутики, аптеки, пекарни, салоны связи и другие предприятия.

Владельцы малого бизнеса оказались один на один с агрессивной толпой. О некоторых из них рассказало издание Bild. Владелица разрушенного бутика Линда рассказывает, что мародеры вынесли весь товар и сорвали облицовку со стен: "Это была война. Здесь словно все взорвалось, за 20 лет мы никогда ничего подобного не переживали".

Управляющий магазином спорттоваров Янник отмечает, что погромщики (в основном - выходцы из неблагополучных районов) действовали совершенно безнаказанно. По его словам, в соцсетях заранее предупреждали об эскалации насилия, однако власти проигнорировали эти сигналы. "Они приезжали на машинах, чтобы грабить, и позировали в интернете со своей добычей, потому что знают, что им за это ничего не будет. Полицейских было слишком мало", - говорит он.

В сети массово распространяются кадры жестокости и отчаяния. В Марселе молодая женщина безуспешно умоляла толпу в балаклавах не грабить супермаркет, а в Ницце сотрудника магазина видеоигр повалили на землю и жестоко избили, когда он попытался защитить свое рабочее место.

Убытки для многих предпринимателей стали фатальными. Владелец парижского салона связи Хассан оценивает ущерб в 70–90 тысяч евро. 89-летний портной Кармело Биана из Марселя остался с разгромленным ателье и не знает, как сохранить рабочие места для своих пяти сотрудников. А новая парижская пекарня Urban Bakery Family лишилась абсолютно всего оборудования (от кассы до сейфа и кофемашины) спустя всего 15 дней после открытия.

В общей сложности по всей стране повреждено или уничтожено более двух тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. При этом предприниматели с ужасом ждут следующих выходных - в соцсетях уже звучат призывы к новой крупной демонстрации, которая может привести к повторению погромов.