Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности прекратить боевые действия по нынешней линии фронта. По его словам, такой шаг мог бы стать реальным способом остановить войну, однако Киев рассчитывает получить от США и европейских стран гарантии безопасности, которые не позволят России возобновить агрессию.

Об этом украинский лидер заявил в среду, 21 октября, в интервью американскому телеканалу Fox News.

«Сейчас нам нужно заморозить боевые действия»

Во время интервью ведущий спросил Зеленского, рассматривает ли Украина возможность заморозить войну, независимо от причин, по которым начался конфликт.

Президент ответил утвердительно.

«Да. Сейчас нам нужно заморозить боевые действия, и это реальный способ закончить войну. Мы назовём это перемирием или, как говорит президент США Дональд Трамп, прекращением убийств. Прекратить и остановить. Это минимум, которого мы сегодня хотим от России, — прекращение боевых действий и переговоры», — заявил Зеленский.

Таким образом, украинский президент подтвердил готовность рассматривать прекращение огня по существующей линии соприкосновения как первый шаг к завершению войны.

При этом речь идёт именно об остановке боевых действий, а не об окончательном урегулировании всех территориальных вопросов.

Что Киев требует от США и Европы

Зеленский подчеркнул, что прекращение огня должно сопровождаться гарантиями безопасности со стороны западных партнёров.

Украина намерена обратиться к США и европейским государствам, чтобы получить гарантии, которые позволят предотвратить возобновление российской агрессии.

По словам президента, после остановки войны перед страной встанет ещё одна масштабная задача — восстановление разрушенной инфраструктуры и возвращение миллионов граждан.

Миллионы украинцев должны вернуться домой

Зеленский обратил внимание на огромные человеческие последствия войны.

«Девять с половиной миллионов наших граждан потеряли свои дома и оказались разбросаны по всему миру», — подчеркнул президент Украины.

Он выразил уверенность, что после прекращения войны украинцы смогут вернуться и принять участие в восстановлении страны.

«Они вернутся и заново построят страну», — заявил Зеленский.

Таким образом, Киев допускает прекращение боевых действий по нынешней линии фронта, но связывает такой сценарий с двумя ключевыми условиями: началом переговоров и получением надёжных международных гарантий безопасности.