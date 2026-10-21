Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Зеленский готов заморозить войну по линии фронта: названо главное условие 4 1081

В мире
Дата публикации: 21.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Владимир Зеленский
ФОТО: BB.LV/AI

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности прекратить боевые действия по нынешней линии фронта. По его словам, такой шаг мог бы стать реальным способом остановить войну, однако Киев рассчитывает получить от США и европейских стран гарантии безопасности, которые не позволят России возобновить агрессию.

Об этом украинский лидер заявил в среду, 21 октября, в интервью американскому телеканалу Fox News.

«Сейчас нам нужно заморозить боевые действия»

Во время интервью ведущий спросил Зеленского, рассматривает ли Украина возможность заморозить войну, независимо от причин, по которым начался конфликт.

Президент ответил утвердительно.

«Да. Сейчас нам нужно заморозить боевые действия, и это реальный способ закончить войну. Мы назовём это перемирием или, как говорит президент США Дональд Трамп, прекращением убийств. Прекратить и остановить. Это минимум, которого мы сегодня хотим от России, — прекращение боевых действий и переговоры», — заявил Зеленский.

Таким образом, украинский президент подтвердил готовность рассматривать прекращение огня по существующей линии соприкосновения как первый шаг к завершению войны.

При этом речь идёт именно об остановке боевых действий, а не об окончательном урегулировании всех территориальных вопросов.

Что Киев требует от США и Европы

Зеленский подчеркнул, что прекращение огня должно сопровождаться гарантиями безопасности со стороны западных партнёров.

Украина намерена обратиться к США и европейским государствам, чтобы получить гарантии, которые позволят предотвратить возобновление российской агрессии.

По словам президента, после остановки войны перед страной встанет ещё одна масштабная задача — восстановление разрушенной инфраструктуры и возвращение миллионов граждан.

Миллионы украинцев должны вернуться домой

Зеленский обратил внимание на огромные человеческие последствия войны.

«Девять с половиной миллионов наших граждан потеряли свои дома и оказались разбросаны по всему миру», — подчеркнул президент Украины.

Он выразил уверенность, что после прекращения войны украинцы смогут вернуться и принять участие в восстановлении страны.

«Они вернутся и заново построят страну», — заявил Зеленский.

Таким образом, Киев допускает прекращение боевых действий по нынешней линии фронта, но связывает такой сценарий с двумя ключевыми условиями: началом переговоров и получением надёжных международных гарантий безопасности.

×
#Украина #война #безопасность #инфраструктура #переговоры #Россия #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
3
0
1
0
0
1

Оставить комментарий

(4)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Макрон
Изображение к статье: человек с лупой
Изображение к статье: O Лири
Изображение к статье: Мигранты и граница Беларуси и Литвы Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: экипаж с Андрисом Кулбергсом
Спорт
Изображение к статье: Женщина в инвалидном кресле Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: поезд
Наша Латвия
Изображение к статье: Роман Шухевич
В мире
1
Изображение к статье: Деньги и ведомость
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Грандиозный тоннель под Балтийским морем
Бизнес
Изображение к статье: экипаж с Андрисом Кулбергсом
Спорт
Изображение к статье: Женщина в инвалидном кресле Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: поезд
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео