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Боже, чем они там занимаются в своей Еврокомиссии? 1 798

В мире
Дата публикации: 22.10.2026
BNS
Изображение к статье: вход в здание ЕК

Coca-Cola, Nestlé и Danone после диалога с Европейской комиссией и Сетью сотрудничества в области защиты прав потребителей обязались изменить заявления о переработке, указанные на этикетках своих пластиковых бутылок.

Благодаря этому утверждения о вторичной переработке станут более справедливыми, ясными и будут соответствовать законодательству ЕС о защите прав потребителей.

Компании обязались заменить на этикетках утверждение о том, что бутылка на 100% состоит из переработанного пластика, на более точную формулировку, указывающую, что это не относится к крышке и этикетке. Этот шаг обеспечит предоставление ясной и достоверной информации о составе и возможностях вторичной переработки.

Также компании обязались заменить на этикетках призывы к "повторной переработке" на более простую фразу "сдайте на переработку". Это необходимо, чтобы у потребителей не создавалось ошибочное впечатление, что бутылка, которую они покупают, уже была переработана и что из нее обязательно сделают новую.

Кроме того, компании пообещали следить за тем, чтобы этикетки и маркетинговые материалы не создавали у потребителей обманчивого впечатления об экологичности пластиковых бутылок, например, за счет сочетания с другими "зелеными" заявлениями или символами. Они также обязались обеспечить, чтобы их цифровые маркетинговые кампании на веб-сайтах и в социальных сетях отражали суть взятых на себя обязательств.

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#экология #маркетинг #пластик #права потребителей #Европейская комиссия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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