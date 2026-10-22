Неудавшаяся казнь 50-летней Кристы Пайк 30 сентября стала самой знаменитой экзекуцией в мире. И самой таинственной. Прошло уже более 20 дней, а обычные люди и эксперты ломают головы: как она могла выжить? Ведь ей ввели две летальных дозы пентобарбитала — сильнейшего препарата.

Может быть, убийца была нечувствительна к смертельному препарату?

Оно не только угнетает сознание, но и выключает центр дыхания в стволе головного мозга. Непосредственно это и вызывает смерть. Обычная доза пентобарбитала для казни, принятая в США – 5 грамм, это во много-много раз больше, чем его лечебные дозы (средство используют и в медицине, но не очень часто). А преступнице ввели целых 10 грамм, и это многократно превышает смертельный порог для любого человеческого организма.

Учитывая введенную дозу пентобарбитала, эксперты сразу же отвергли предположение о какой-то особой устойчивости этой женщины к подобным лекарствам.

В подтверждение этого, доктор Джонатан И. Гронер, хирург-педиатр из Медицинского колледжа Университета штата Огайо, специальной изучавший смертельные инъекции, заявил агентству Associated Press, что 5-граммовая доза пентобарбитала, используемая при казнях, во много раз превышает дозу, которая должна ввести человека в кому. И добавил: «Тот факт, что она проснулась, говорит, что в ее организм попало очень мало лекарства. Это довольно шокирующе, и говорит о том, насколько плохо исполнители провели казнь».

Почему передоза не было

Идея о том, что препарат просто не попал в мозг преступницы в необходимом количестве, сейчас является доминирующей, и даже очевидной. Пусть его доза была и немалой (сознание у неё все-таки отключилась), но она оказалась меньше летальной, недостаточной для остановки дыхательного центра. И как считают эксперты, это могут объяснить две версии.

Ряд экспертов считает, что летальный препарат был некачественным или просроченным. Поэтому, его действительная доза, введенная убийце, была меньше расчетной. Все это выглядит очень реальным, так как препараты для казней производит не «большая фарма», и не фармкомпании вообще, их делают буквально «на коленке». Власти штатов тайно нанимают мелкие, полукустарные частные лаборатории, которые часто вручную смешивают химикаты. Они работают в «серой зоне», штаты законодательно засекречивают их названия под предлогом коммерческой тайны. А качество и концентрация таких летальных инъекций никем не проверяются. Вот и сейчас, власти штата Теннесси, где казнили Кристу Пайк, не раскрывают информацию о поставщике пентобарбитала, хотя назначили официальное расследование этой неудавшейся казни.

Вторая версия

Так что эта версия кажется возможной, но вот конкретных фактов в пользу второй – больше. Уже упоминавшийся доктор Гронер заявил, что или внутривенный катетер был установлен неправильно, или вены Пайк могли быть слабыми и порваться, в результате чего препарат просочился в окружающие ткани вместо того, чтобы попасть в кровоток и циркулировать по организму.

И это похоже на правду. Катетеры для казни устанавливают не медики, а плохо и формально обученные тюремщики. Делают они это криво, и порой у них вообще не получается попасть в вену даже после многократных попыток. Так было и совсем недавно в мае, когда в Теннесси случилась первая неудачная казнь. Мужчине так и не смогли поставить катетер в вену, и её пришлось отменить.

Отбеливатель пустили по венам

К слову, история с Пайк была похожей. Её адвокаты рассказывали, что команда, занимавшаяся казнью, перепробовала по меньшей мере семь игл, пытаясь найти вену, подходящую для введения смертельного препарата.

В интервью «Би-Би-Си» доктор Джоэл Зивот, профессор анестезиологии и хирургии из Атланты, консультировавший юридическую команду Пайк в качестве эксперта, тоже предположил, что препарат не попал в кровоток и распространился по руке под кожей жертвы. В его комментарии появились дополнительные и важные детали: «Большая часть пентобарбитала не циркулировала по сосудам в её организме, а осталась в руке, поэтому она и выжила. У нее (Кристы Пайк) тонкие вены, и они могут быть довольно хрупкими. Если ввести большое количество едкого вещества в такую маленькую вену под давлением, она лопнет». И еще он добавил: «По сути, в ткани руки ей ввели отбеливатель».

Дело в том, что пентобарбитал очень агрессивен для тканей, они имеет сильнощелочную реакцию, его показатель pH примерно такой, как у бытовых чистящих средств и отбеливателей. Поэтому, попадая в ткани он вызывает химический ожог, а потом и их гибель (некроз). Чтобы избежать этого, препарат должен поступать точно в кровь, быстро растворяясь в ней.

Все эти особенности находят подтверждение как по время казни, так и после неё. Пайк жаловалась на жжение и боли в руке в месте введения препарата. После выписки рука у неё полностью не восстановилась, она отечная, на ней волдыри, все это последствия ожогов, полученных во время введения пентобарбитала.

Так что, никакого чуда в неудавшийся казни Кристы Пайк нет, все дело как всегда в «человеческом факторе».