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Две женщины утонули в подвале: мощный шторм обрушился на юг Франции 0 560

В мире
Дата публикации: 22.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: спасатели с лодкой
ФОТО: пресс-фото

Не менее трех человек погибли в результате мощного шторма и вызванных им наводнений на юге Франции. Сильные дожди привели к резкому подъему уровня воды, затоплению населенных пунктов и перебоям с электроснабжением. Сотни жителей были вынуждены покинуть свои дома, сообщает ЛЕТА со ссылкой на DPA.

Мощный шторм с проливными дождями обрушился на юг Франции, вызвав масштабные наводнения. По последним данным региональных властей, погибли по меньшей мере три человека, еще один получил травмы.

Как сообщили власти в среду, уровень воды в некоторых районах поднялся до беспрецедентных отметок.

Две женщины погибли в затопленном подвале

По информации газеты La Provence, ссылающейся на местные власти, в городе Лансон-Прованс департамента Буш-дю-Рон спасатели обнаружили тела двух женщин в возрасте 86 и 26 лет.

Обе утонули в подвале, который оказался затоплен во время шторма.

Еще один человек, 75-летний мужчина, погиб в городе Сен-Митр-ле-Рампар того же департамента. Обстоятельства его гибели в сообщении не уточняются.

Сотни эвакуированных и тысячи домов без электричества

В результате наводнений около 250 человек в городах Арль и Сен-Мартен-де-Кро были размещены в эвакуационных центрах.

Шторм нанес значительный материальный ущерб. Из-за затоплений и повреждений инфраструктуры оказалось нарушено движение по автомобильным и железным дорогам.

Сильный ветер и дожди также повредили линии электропередачи и телефонной связи. Тысячи домохозяйств остались без электричества.

Шторм ранее обрушился на Испанию

Штормовая система «Адам» (Adam), вызвавшая разрушения на юге Франции, ранее прошла через восточные районы Испании.

Там сильные дожди также привели к масштабным наводнениям, в результате которых погибли по меньшей мере пять человек.

Таким образом, согласно приведенным данным, жертвами шторма во Франции и Испании стали не менее восьми человек.

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#Франция #Испания #эвакуация #шторм
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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