Де Вевер заявил, что убежден: Еврокомиссия не станет предлагать новых операций с российскими активами для покрытия финансовых потребностей Украины. "Я в этом уверен, потому что именно так и было сказано", - сказал он. При этом он не исключил, что другие государства-члены попытаются вернуться к теме. Он раскритиковал нидерландского коллегу Роба Йеттена за слова в радиоэфире о том, что тот хочет "забрать эти деньги".

По словам бельгийского премьера, некоторые новые европейские лидеры не участвовали в прошлогодних дебатах и теперь выдвигают аргументы, которые ему ранее удалось пресечь на ранней стадии. Он предупредил коллег, что "даже подобные высказывания" могут повлечь юридические последствия, и, по его словам, это сработало. "Один из коллег сказал мне в коридоре, что я как будто прошелся по этой дискуссии с огнеметом", - рассказал де Вевер. За столом переговоров, добавил он, больше не наблюдалось большого энтузиазма в отношении дальнейшего рассмотрения вопроса.

На саммите лидеров ЕС 16 октября де Вевер категорически выступил против обсуждения идеи использования замороженных активов Центробанка России. Ранее сообщалось, что из-за отсутствия согласия на саммите не будет решений о финансировании Украины и росактивах. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволод Ченцов тем временем предложил использовать замороженные в Европе российские средства поэтапно: по его мнению, такая идея может помочь изменить позицию Бельгии.