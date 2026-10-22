Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

ЕС не вернется к идее использовать замороженные активы РФ для Украины - премьер Бельгии 1 647

В мире
Дата публикации: 22.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: флаг Бельгии

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выразил уверенность, что Европейская комиссия не возобновит дискуссию об использовании замороженных российских активов, которые хранятся в Euroclear, для финансирования Украины. Его слова привело издание The Brussels Times.

Де Вевер заявил, что убежден: Еврокомиссия не станет предлагать новых операций с российскими активами для покрытия финансовых потребностей Украины. "Я в этом уверен, потому что именно так и было сказано", - сказал он. При этом он не исключил, что другие государства-члены попытаются вернуться к теме. Он раскритиковал нидерландского коллегу Роба Йеттена за слова в радиоэфире о том, что тот хочет "забрать эти деньги".

По словам бельгийского премьера, некоторые новые европейские лидеры не участвовали в прошлогодних дебатах и теперь выдвигают аргументы, которые ему ранее удалось пресечь на ранней стадии. Он предупредил коллег, что "даже подобные высказывания" могут повлечь юридические последствия, и, по его словам, это сработало. "Один из коллег сказал мне в коридоре, что я как будто прошелся по этой дискуссии с огнеметом", - рассказал де Вевер. За столом переговоров, добавил он, больше не наблюдалось большого энтузиазма в отношении дальнейшего рассмотрения вопроса.

На саммите лидеров ЕС 16 октября де Вевер категорически выступил против обсуждения идеи использования замороженных активов Центробанка России. Ранее сообщалось, что из-за отсутствия согласия на саммите не будет решений о финансировании Украины и росактивах. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволод Ченцов тем временем предложил использовать замороженные в Европе российские средства поэтапно: по его мнению, такая идея может помочь изменить позицию Бельгии.

×
#Украина #финансы #дипломатия #Бельгия #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: вход в здание ЕК
Изображение к статье: Европейский союз обсуждает кандидатуры политиков, которые могли бы представлять Европу на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.
Изображение к статье: Германия готовится к диверсиям: что обнаружили возле военной авиабазы?
Изображение к статье: укладка газопровода

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Зеленский и Трамп
В мире
Изображение к статье: Пустые полки магазинов в Италии
В мире
1
Изображение к статье: старушка в подворотне
ЧП и криминал
Изображение к статье: Рената Литвинова
Люблю!
Изображение к статье: Отмена рейса и компенсация
Наша Латвия
Изображение к статье: Трамп, Си и Путин
В мире
2
Изображение к статье: Зеленский и Трамп
В мире
Изображение к статье: Пустые полки магазинов в Италии
В мире
1
Изображение к статье: старушка в подворотне
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео