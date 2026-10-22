Еврокомиссия признала, что приостановка санкций на ввоз российского соболиного меха была неизбежной. Об этом еврокомиссар по международному партнерству Джозеф Сикела сообщил на специальных слушаниях в Европарламенте в Страсбурге.

Он объяснил, что в последнем пакете санкций Совет ЕС ввёл целевые исключения из запретов на импорт меха соболя из России.

Ряд стран ЕС сообщили, что их промышленность зависит от этого очень специфического продукта. Альтернативных источников поставок у них нет. В итоге все 27 государств ЕС единогласно согласились на специальные послабления для шкурок соболя. Еврокомиссия по-прежнему считает эту меру необходимой.

Сикела признался, что полностью поддерживает санкции против РФ. Поэтому его выступление в Европарламенте в защиту приостановки ограничений вызывает у него протест и когнитивный диссонанс. При этом он утверждал, что, несмотря на частичное ослабление санкционного режима, Еврокомиссия не отказывается от поддержки Украины и намерена усиливать давление на Россию. В частности, готовится новый 22-й пакет ограничений.

Слушания в Европарламенте носят консультативный характер. Они не сказываются напрямую на механизмах введения или приостановки европейских санкций против России. Запрет на импорт соболиного меха из России ввели в апреле этого года в 20-м пакете санкций ЕС.

Этот запрет возмутил производителей люксовой меховой продукции в странах Евросоюза, особенно в Италии и Греции. Россия является уникальным экспортёром этого дорогого меха. В итоге в 21-м пакете санкций, принятом в июне этого года, Совет ЕС решил временно не применять запрет.