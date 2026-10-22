Европейский парламент присудил премию имени Андрея Сахарова за свободу мысли Международному уголовному суду (МУС) и его сотрудникам. Решение принято на фоне беспрецедентного давления Вашингтона на суд, который ранее выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

О присуждении премии 2026 года в четверг, 22 октября, объявила председатель Европейского парламента Роберта Метсола, сообщает агентство DPA.

«Европейский союз основывается на принципах многостороннего сотрудничества и уважения к международным институтам. Эта награда признаёт важную работу суда по обеспечению соблюдения международного права и принципов правосудия», — заявила Метсола.

Суд, который расследует военные преступления

Международный уголовный суд занимается рассмотрением дел о военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Его деятельность регулируется Римским статутом, вступившим в силу в 2002 году.

В настоящее время участниками учредительного договора суда являются 125 государств, включая все страны Европейского союза.

Однако полномочия МУС признают далеко не все мировые державы. США не являются участником Римского статута и не признают юрисдикцию суда. Россия и Израиль также не входят в число государств — участников МУС.

Вашингтон объявил войну международному суду

Присуждение премии происходит на фоне серьёзного конфликта между Международным уголовным судом и администрацией США.

Недавно Вашингтон ввёл санкции против МУС и его сотрудников, сопровождая эти меры угрозами в адрес самого существования судебного института.

Летом 2026 года американские власти развернули масштабную дипломатическую кампанию против суда, обвиняя его в создании угроз для граждан США и Израиля.

Основной причиной противостояния стали расследования МУС, затрагивающие действия Израиля — одного из ключевых союзников Вашингтона.

В частности, в 2024 году Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в связи с войной в секторе Газа.

Это решение вызвало резкую реакцию американской стороны и стало одним из центральных эпизодов конфликта между Вашингтоном и международной судебной системой.

Политический сигнал из Брюсселя

На этом фоне решение Европарламента имеет не только символическое, но и политическое значение.

Присуждая премию Сахарова Международному уголовному суду и его сотрудникам, европейские депутаты демонстрируют поддержку международному правосудию в момент, когда его независимость подвергается серьёзному давлению.

Таким образом, премия Сахарова 2026 года стала не только признанием работы Международного уголовного суда, но и сигналом о намерении Евросоюза защищать международные правовые институты, несмотря на противодействие со стороны Вашингтона.