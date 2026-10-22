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Германия готовится к диверсиям: что обнаружили возле военной авиабазы? 2 385

В мире
Дата публикации: 22.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Германия готовится к диверсиям: что обнаружили возле военной авиабазы?
ФОТО: BB.LV/AI

Вооружённые силы Германии впервые оценили угрозу диверсий, предположительно связанных с Россией, как значительную. Это второй по высоте уровень опасности по внутренней шкале Бундесвера.

Поводом стали несколько подозрительных происшествий, в том числе обнаружение остатков беспилотника со взрывчаткой возле военной авиабазы Вунсторф.

Как сообщают немецкие телерадиокомпания WDR и газета Süddeutsche Zeitung, журналисты которых ознакомились с закрытой оценкой угроз, германские военные допускают, что российская сторона могла перейти к подготовке действий, непосредственно угрожающих военнослужащим и объектам Бундесвера.

Особое внимание привлёк инцидент возле авиабазы Вунсторф. Вблизи военного объекта были обнаружены остатки беспилотного летательного аппарата со взрывчатым веществом. Этот случай рассматривается в контексте других подозрительных происшествий, вызывающих обеспокоенность германских силовых структур.

Согласно опубликованным сведениям, уровень угрозы повышен до категории «значительная» — предпоследней ступени внутренней шкалы опасности. Подобная оценка означает, что военное руководство считает риск диверсий достаточно серьёзным для усиления внимания к безопасности личного состава и военной инфраструктуры.

При этом речь идёт об оценке потенциальной угрозы, а не об установленной причастности России к конкретным инцидентам.

Москва отвергает обвинения в организации диверсионной деятельности на территории европейских государств.

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#Москва #безопасность #угроза #Россия #Германия #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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