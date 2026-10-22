Министерство обороны Польши опровергло сообщения о приостановке военной помощи Украине из-за решения Львовского областного совета объявить 2027 год годом чествования Украинской повстанческой армии (УПА) и связанных с ней исторических деятелей. При этом решение львовских депутатов вызвало резкую критику польских властей и обеспокоенность украинского МИД, сообщает ЛЕТА со ссылкой на «Украинскую правду».

Польша не приостанавливала поставки военной помощи Украине из-за решения Львовского областного совета объявить 2027 год «Годом Романа Шухевича, Украинской повстанческой армии и Олега Ольжича».

Об этом заявил представитель Министерства обороны Польши, опровергнув появившуюся в украинских СМИ информацию.

«Эта информация не соответствует действительности», — подчеркнул пресс-секретарь ведомства.

Ранее издание «Европейская правда» со ссылкой на источник в украинском правительстве сообщило, что Варшава якобы приостановила масштабные поставки военной помощи Киеву в ответ на решение львовских депутатов.

Решение Львовского облсовета вызвало возмущение в Польше

20 октября Львовский областной совет проголосовал за объявление 2027 года годом чествования Романа Шухевича, УПА и Олега Ольжича.

Решение вызвало негативную реакцию польских властей. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что такой шаг наносит ущерб отношениям между двумя странами. Премьер-министр Дональд Туск также раскритиковал инициативу, отметив, что она играет на руку врагам Украины.

От решения региональных депутатов дистанцировалось и Министерство иностранных дел Украины. В ведомстве подчеркнули, что инициатива была принята без консультаций с украинскими дипломатами и центральными органами власти, и назвали ее контрпродуктивной для отношений с Польшей.

Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Босацкий сообщил, что представители президента Украины Владимира Зеленского заверили польскую сторону: решение Львовского облсовета не вступит в силу.

Соответствующая резолюция уже удалена с сайта областного совета.

Почему тема УПА вызывает острые разногласия

Отношение к Украинской повстанческой армии остается одним из наиболее болезненных вопросов в отношениях Киева и Варшавы.

В Украине УПА чтят прежде всего за борьбу за независимость страны. В Польше же деятельность этой организации неразрывно связана с массовыми убийствами польского гражданского населения в годы Второй мировой войны.

Особенно тяжелой страницей общей истории стала Волынская резня — массовые убийства этнических поляков, совершенные украинскими националистическими формированиями, прежде всего УПА, в 1943–1945 годах.

Одной из наиболее трагических дат стало 11 июля 1943 года, когда произошла серия скоординированных нападений на польские населенные пункты Волыни. По различным оценкам, в ходе антипольских акций погибли от 60 до 100 тысяч этнических поляков.

Насилие сопровождалось ответными нападениями на украинское население, в результате которых также погибли тысячи людей.

Исторические события того периода продолжают вызывать разногласия между двумя государствами, несмотря на их тесное сотрудничество после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Исторический спор вновь обострился

В последние месяцы тема исторической памяти уже становилась причиной напряженности между Польшей и Украиной. В частности, споры вызвали решения украинских властей, связанные с увековечением памяти деятелей УПА, а также разногласия вокруг государственных наград.

Нынешний конфликт возник на фоне продолжающегося военного сотрудничества двух стран.

Несмотря на резкую реакцию польских политиков на инициативу Львовского облсовета, Министерство обороны Польши отрицает, что из-за нее были остановлены поставки военной помощи Украине.