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Китай и Россия выступили с совместным заявлением: что Пекин пообещал Москве 0 240

В мире
Дата публикации: 22.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ли Цян и Владимир Путин

Ли Цян и Владимир Путин.

ФОТО: пресс-фото

Китай и Россия выступили с совместным заявлением, в котором назвали «деструктивное внешнее вмешательство» главной угрозой стабильности Евразии и пообещали поддерживать друг друга в вопросах, затрагивающих их ключевые интересы. Документ был опубликован во время визита премьер-министра Китая Ли Цяна в Россию, сообщает ЛЕТА со ссылкой на AFP.

Китай и Россия осудили то, что они называют «деструктивным внешним вмешательством» в дела государств Евразии, и подтвердили намерение поддерживать друг друга по вопросам безопасности, суверенитета и территориальной целостности.

Соответствующее совместное заявление было распространено во время визита премьер-министра Китая Ли Цяна в Россию, где он встретился с Владимиром Путиным и российским премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Обе стороны отметили, что деструктивное внешнее вмешательство в настоящее время является главным фактором, угрожающим стабильности на всем Евразийском континенте», — говорится в документе.

Москва и Пекин также заявили, что решительно осуждают действия, связанные с внешним принуждением и применением силы, если они направлены на подрыв евразийского сотрудничества.

«Обе стороны всегда будут твердо поддерживать друг друга в вопросах, затрагивающих их ключевые интересы», — подчеркивается в заявлении.

Китай пообещал поддерживать Россию

Отдельная часть документа посвящена позиции Пекина в отношении России. В заявлении говорится, что Китай поддерживает Россию в обеспечении ее безопасности, стабильности, национального единства, развития, суверенитета и территориальной целостности.

Пекин также выступил против вмешательства внешних сил во внутренние дела России.

При этом в приведенных положениях совместного заявления не уточняется, какие именно государства или действия Москва и Пекин считают «деструктивным внешним вмешательством».

Кремль готовит встречу Путина с Си Цзиньпином и Трампом

В совместном заявлении не упоминается возможная встреча Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом.

Однако в среду советник Кремля Юрий Ушаков сообщил, что подготовка такой встречи ведется. По его словам, Москва предложила организовать ее в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который должен состояться 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне.

Подтверждения того, что встреча трех лидеров согласована, в сообщении нет.

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#безопасность #дипломатия #суверенитет #Китай #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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