Европейский союз обсуждает кандидатуры политиков, которые могли бы представлять Европу на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Среди возможных претендентов называют президента Финляндии Александра Стубба, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и председателя Европейского совета Антониу Кошту.

Как сообщает bb.lv со ссылкой на Politico, обсуждение возможных кандидатур активизировалось после встречи специального посланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа с Путиным, состоявшейся 21 октября в Санкт-Петербурге.

В европейских политических кругах всё отчётливее осознают необходимость собственного представительства на переговорах с Москвой, чтобы интересы Евросоюза не оказались за рамками дипломатического процесса.

«Путин не считает Евросоюз авторитетом»

Одним из политиков, публично высказавшихся за поиск европейского переговорщика, стал президент Чехии Петр Павел.

В интервью медиагруппе Axel Springer Global Reporters Network он заявил, что российский президент не воспринимает Евросоюз как авторитетного участника переговоров.

«Президент Путин не считает Европейский союз авторитетом», — подчеркнул Павел.

По словам чешского президента, Путин не желает вести переговоры с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, не разговаривает с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас и прекратил контакты с рядом европейских лидеров, включая президента Франции Эммануэля Макрона.

В сложившейся ситуации Павел предлагает Евросоюзу выбрать одного человека или группу политиков, которые получат полномочия представлять европейские государства.

При этом, по его мнению, переговорщиками необязательно должны становиться руководители институтов ЕС или НАТО.

Главное, чтобы это были лидеры, которым другие страны доверят право вести переговоры от их имени.

Почему рассматривают президента Финляндии?

Одним из наиболее вероятных кандидатов называют президента Финляндии Александра Стубба.

Как сообщили Politico европейские дипломатические источники, среди руководителей государств ЕС именно Стубб поддерживает наиболее хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом.

Это обстоятельство может оказаться особенно важным, учитывая активную роль Вашингтона в контактах с Москвой.

Дополнительным аргументом в пользу финского президента является географическое положение его страны: Финляндия имеет протяжённую границу с Россией и непосредственно заинтересована в вопросах европейской безопасности.

Кроме того, Стубб уже участвовал в дипломатических консультациях, связанных с американскими усилиями по урегулированию войны в Украине.

В частности, он присутствовал на переговорах президента Украины Владимира Зеленского со специальным посланником Трампа Стивом Уиткоффом в Осло. Эта встреча состоялась перед поездкой американского представителя в Россию.

В консультациях также участвовала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Кто ещё может представлять Европу?

Помимо Стубба, среди возможных переговорщиков рассматриваются сама Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта.

Однако вопрос заключается не только в выборе конкретного политика.

Как подчёркивают собеседники Politico, для Евросоюза принципиально важно участвовать в переговорах с Россией именно в качестве единого политического объединения.

В Брюсселе не хотят, чтобы европейские интересы представляли исключительно руководители отдельных государств, действующие от собственного имени.

Поэтому потенциальный переговорщик должен получить достаточно широкие полномочия и поддержку стран ЕС.

Пока окончательного решения о кандидатуре нет. Однако активизация обсуждений показывает, что Евросоюз стремится обеспечить себе самостоятельное место за столом переговоров, где могут решаться вопросы войны в Украине и будущей безопасности Европы.