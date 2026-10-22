В Германии 31 октября запланированы массовые молодежные демонстрации, которые должны пройти в 21 городе, включая Берлин, Гамбург, Кёльн и Мюнхен. Участники намерены выступить против высокой стоимости жизни, сокращения государственных расходов, проблем в образовании и обязательной военной службы. Полиция готовится обеспечить безопасность акций на фоне недавних беспорядков во Франции и других европейских странах, сообщает ЛЕТА со ссылкой на DW.

В Германии молодежная инициатива Gen Z regelt призвала провести 31 октября массовые акции протеста в 21 городе страны. Демонстрации запланированы, в частности, в Берлине, Кёльне, Гамбурге и Мюнхене.

Ожидается, что в акциях примут участие тысячи человек.

Организаторы выступают против ухудшения состояния школ, мер жесткой экономии, высокой стоимости жизни и социальной несправедливости. Среди других тем протестов — обязательная военная служба и изменение климата.

Протесты во Франции вызвали опасения в Германии

Подготовка демонстраций проходит на фоне масштабных молодежных протестов в других европейских странах.

Во Франции протестное движение началось с недовольства школьников и студентов государственной системой образования, однако впоследствии переросло в более широкие выступления. В минувшие выходные протесты во Франции сопровождались столкновениями с полицией, погромами и другими актами насилия.

Беспорядки также происходили во время демонстраций в Италии и Испании.

Эти события вызвали опасения немецких властей относительно возможного развития ситуации во время предстоящих акций.

Организаторы выступают против насилия

На своем сайте инициатива Gen Z regelt подчеркивает, что выступает против любых форм насилия — как в отношении людей, так и в отношении имущества.

Полиция Германии заявляет, что сохраняет бдительность, но намерена действовать спокойно.

Правоохранительные органы подчеркивают, что их задача — обеспечить гражданам возможность реализовать право на мирные собрания и свободное выражение мнений.

Вместе с тем некоторые немецкие политики и представители полиции предупреждают о риске того, что протесты могут попытаться использовать левоэкстремистские группировки.

Полиция обещает жестко реагировать на беспорядки

Председатель Профсоюза полиции Германии (GdP) Андреас Роскопф в среду заявил газете Rheinische Post, что правоохранительные органы готовы пресекать возможные нарушения общественного порядка.

«Как полиция земель, так и федеральная полиция будут жестко и решительно реагировать», — подчеркнул он.

Роскопф также предупредил, что радикалы и экстремисты могут попытаться проникнуть в ряды демонстрантов, чтобы провоцировать столкновения с полицией или устраивать погромы.

При этом организаторы предстоящих акций заявляют о приверженности ненасильственным методам протеста.