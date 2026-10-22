В южных регионах Италии набирают обороты протесты грузоперевозчиков против резкого подорожания дизельного топлива. Блокировка дорог и портов уже привела к перебоям с поставками продовольствия и горючего. Мэры Неаполя и Бари предупреждают, что ситуация грозит парализовать жизнь целых городов.

Протестные акции охватили Калабрию, Сицилию, Апулию и Базиликату. Водители грузовиков перекрывают важнейшие транспортные узлы, препятствуя движению большегрузного транспорта. В Неаполе протестующие заблокировали один из подъездов к торговому порту, создав серьёзные проблемы для доставки товаров.

На автомагистрали А1 в районе Неаполя и Казерты возникли многокилометровые пробки. В отдельных районах юга Италии автозаправочные станции остались без топлива, а в супермаркетах начали пустеть полки, прежде всего с продуктами, требующими регулярных поставок.

Причиной массового недовольства стало стремительное увеличение расходов транспортных компаний. Представители отрасли утверждают, что стоимость дизельного топлива выросла настолько, что многие предприятия оказались на грани рентабельности.

Перевозчики требуют государственной поддержки, компенсации возросших затрат и изменения механизма расчёта тарифов на грузоперевозки.

Особую тревогу вызывает положение в крупных городах. Мэры Неаполя и Бари Гаэтано Манфреди и Вито Леччезе выступили с совместным предупреждением: транспортный кризис начинает угрожать не только снабжению магазинов, но и работе коммунальных служб.

Из-за перебоев с поставками топлива и ограничений движения могут возникнуть серьёзные проблемы с вывозом мусора и общественным транспортом. Градоначальники призвали правительство ускорить переговоры с представителями протестующих.

Власти, со своей стороны, заявляют о намерении пресекать незаконное перекрытие дорог. Министр по делам предприятий и продукции Made in Italy Адольфо Урсо сообщил, что правоохранительные органы устанавливают личности участников блокад для их последующего устранения. Он подчеркнул, что препятствование движению грузовиков может повлечь уголовную ответственность, даже если легковые автомобили продолжают проезжать.

Правительство одновременно обсуждает меры поддержки транспортной отрасли и предприятий, пострадавших от роста стоимости топлива.

Между тем ситуация остаётся напряжённой. Продолжение протестов может привести к дальнейшим перебоям в поставках продуктов питания, топлива и других товаров первой необходимости, а также к новым экономическим потерям для южных регионов Италии.