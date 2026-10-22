Возможная встреча Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина может обернуться попыткой переделить сферы влияния в мире, причём Украина рискует стать предметом торга. Об этом в программе TV24 «Актуальное о боевых действиях в Украине» рассказал майор Национальных вооружённых сил Латвии Янис Слайдиньш, ссылаясь на оценку украинского политолога Владимира Фесенко.

По мнению Фесенко, Кремль заинтересован в такой встрече вовсе не ради достижения справедливого мира. Для Путина это прежде всего возможность продемонстрировать, что Россия остаётся одной из трёх великих держав, способных решать судьбы других стран. «Для Путина это символ новой Ялты — лидеры трёх влиятельных стран делят мир», — передал слова политолога Слайдиньш. Речь идёт об аналогии с Ялтинской конференцией 1945 года, на которой Сталин, Рузвельт и Черчилль обсуждали послевоенное устройство мира. Путин, считает Фесенко, хотел бы получить сопоставимый международный статус, воспользовавшись президентством Трампа.

Самый опасный для Украины сценарий — если Вашингтон и Пекин попытаются договориться с Москвой о прекращении войны на российских условиях. В идеале Кремль хотел бы добиться, чтобы США и Китай не препятствовали реализации его целей в Украине. Фесенко предупреждает: это было бы не мирным соглашением, а фактическим предоставлением России свободы действий. При этом сама трёхсторонняя встреча пока остаётся лишь возможным вариантом, а её проведение вовсе не гарантирует каких-либо договорённостей.

Политолог также обращает внимание на российскую тактику ослабления Украины посредством ударов по энергетической инфраструктуре и экономике.

В ответ Киеву и европейским союзникам необходимо укреплять отношения с Вашингтоном и добиваться усиления давления на Москву, чтобы уступки требовали не только от Украины, но и от России.

Одновременно Украине следует активнее взаимодействовать с Китаем, объясняя Пекину, что попытка России уничтожить или подчинить Украину повышает риск большой войны в Европе, а это противоречит китайским экономическим интересам.

Впрочем, быстрого начала настоящих мирных переговоров Фесенко не ожидает. По его мнению, Кремль может затягивать процесс в расчёте на политические перемены в Европе, в частности на президентские выборы во Франции весной 2027 года. В результате реальные переговоры могут отложиться до второй половины 2027 года.

Как подчеркнул Слайдиньш, даже если Трамп, Си и Путин действительно окажутся за одним столом и будут обсуждать Украину, это ещё не означает, что они намерены добиться мира, приемлемого для Киева.