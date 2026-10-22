Россия и Китай могут до конца 2026 года заключить коммерческое соглашение о поставках газа по будущему газопроводу "Сила Байкала", ранее известному как "Сила Сибири - 2". Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на заявление вице-премьера РФ Александра Новака.

По словам Новака, российские и китайские компании продолжат коммерческие переговоры и рассчитывают достичь необходимых договоренностей до конца года.

Проект предусматривает строительство газопровода через Монголию, который сможет транспортировать до 50 млрд кубометров газа ежегодно с месторождений Западной Сибири в Китай. Этот объем эквивалентен более 10% нынешнего спроса КНР на природный газ. Для примера - расчетная (совокупная) проектная мощность газопровода «Северный поток — 2» составляет 55 миллиардов кубических метров газа в год.

В случае выхода нового маршрута на полную мощность общие поставки российского газа в Китай по трубопроводам, по прогнозам, превысят 100 млрд кубометров в год.

Переговоры о строительстве газопровода продолжаются несколько лет. Среди основных спорных вопросов остаются цена газа и гибкость объемов поставок. Российские власти ранее заявляли, что разногласия можно урегулировать.

В настоящее время Россия поставляет газ в Китай по действующему газопроводу "Сила Сибири". В 2025 году объем поставок составил почти 40 млрд кубометров.

Кроме того, на начало 2027 года запланирован запуск дальневосточного маршрута, который должен обеспечить поставки до 12 млрд кубометров газа в год.

Окончательные условия соглашения и сроки реализации нового проекта будут зависеть от результатов переговоров между российскими и китайскими компаниями.