В Ормузском проливе за одну ночь могли получить повреждения сразу семь нефтяных танкеров.

По сообщениям иранского государственного телевидения, четыре судна загорелись после обстрелов, ещё три подорвались на морских минах. Если информация подтвердится, это станет крупнейшим по числу повреждённых судов инцидентом в проливе с начала войны США и Израиля против Ирана 28 февраля.

Как сообщает агентство AP со ссылкой на иранское государственное телевидение, инциденты произошли в ночь на четверг, 22 октября.

Иранские СМИ, ссылаясь на заявление военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР), утверждают, что четыре нефтяных танкера подверглись обстрелам, когда перевозили нефть. После попаданий на судах начались пожары.

Ещё три танкера, по тем же данным, получили повреждения в результате подрыва на морских минах.

Пока неизвестно, есть ли среди членов экипажей погибшие или пострадавшие. Также не сообщается, под флагами каких государств ходили повреждённые суда.

Независимого подтверждения информации о семи пострадавших танкерах на данный момент нет.

Иран пригрозил американским военным базам

На фоне сообщений о нападениях на суда иранское государственное телевидение распространило предупреждение Корпуса стражей исламской революции.

Согласно этому заявлению, иранские военные могут нанести удары по американским базам в регионе, если США попытаются обеспечить проход нефтяных танкеров через другие участки пролива.

Во время продолжающегося вооружённого конфликта КСИР уже неоднократно атаковал американские военные объекты в странах Персидского залива.

Под угрозой один из важнейших нефтяных маршрутов мира

Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и далее с мировыми морскими торговыми путями. Это один из важнейших маршрутов транспортировки нефти и нефтепродуктов.

Любое серьёзное нарушение судоходства в этом районе способно повлиять на международные поставки энергоносителей.

Особую опасность представляют морские мины, поскольку их наличие может затруднить движение не только отдельных судов, но и всего торгового флота, использующего этот маршрут.

Сообщения о семи повреждённых танкерах указывают на возможное резкое обострение ситуации в Ормузском проливе. Однако масштаб происшествий, принадлежность судов и последствия для экипажей ещё требуют подтверждения из независимых источников.