Хотя Европейский парламент одобрил отмену сезонного перевода часов еще в марте 2019 года, это решение до сих пор не вступило в силу, и в это воскресенье большинство стран Европы снова перейдут на «зимнее» время. Почему?

Подавляющее большинство населения ЕС считают перевод сезонный часов излишним. К такому выводу социологи приходят практически ежегодно — на протяжении уже почти десяти лет.

В 2018 году в ходе опроса, проведенного по всему Евросоюзу, 84% респондентов высказались против перехода с зимнего времени на летнее; больше всего противников перевода часов оказалось в Германии. А в 2019 году подавляющее большинство депутатов Европейского парламента поддержали предложение Еврокомиссии об отмене полугодового перевода стрелок.

Однако это решение до сих пор не реализовано. Сначала у руководства ЕС хватало забот с преодолением кризиса, вызванного глобальной пандемией коронавируса, а затем последовало полномасштабное вторжение России в Украины.

Кроме того, согласно опросам, в последнее время сопротивление переводу часов несколько ослабло.

В воскресенье утром — переход на зимнее время

По традиции, осенью перевод часов происходит в последнее воскресенье октября. В ночь с 24 на 25 октября 2026 года стрелки часов будут переведены с 3:00 на 2:00 назад. Это означает, что те, кому не нужно работать в ночную смену, смогут поспать на час дольше (а "ночники", напротив, отработают лишний час). В результате по утрам будет светать раньше, а вечера будут наступать раньше.

С переходом в конце октября заканчивается действие центральноевропейского летнего времени (MESZ) — и на большей части территории Европы вновь начинает действовать центральноевропейское время (MEZ), которое в обиходе часто называют «зимним временем». В Португалии и Великобритании часы также переводят, но там это происходит на час раньше из-за иного часового пояса.

В США летнее время заканчивается только 1 ноября

Как сообщает издание Reisereporter, в Марокко, Таиланде, Японии, Аргентине и Южной Африке часы не переводят. В 1980 году Федеративная Республика Германия и другие страны ЕС присоединились к Франции, чтобы унифицировать время. Еще в 1976 году правительство в Париже ввело летнее время в ответ на нефтяной кризис — с целью экономии энергии. Сегодня этот аргумент считается устаревшим.

У России свой путь

В России не переводят часы на зимнее или летнее время — страна живет по постоянному времени круглый год. Более того, сезонная смена времени запрещена федеральным законом «Об исчислении времени» (статья 4), так что в это воскресенье стрелки часов в стране останутся на месте.

После экспериментов с постоянным «летним» временем в 2011 году, осенью 2014 года Россия окончательно перешла на постоянное стандартное время.

На территории страны действует 11 часовых зон, а Москва постоянно находится в часовом поясе UTC+3.

Совет ЕС блокирует отмену перевода часов

В 2019 году Европейский парламент проголосовал (410 голосов «за» при 192 «против») за отмену перевода часов — изначально планировалось, что это произойдет начиная с 2021 года. Однако для принятия окончательного закона потребовалось согласие государств-членов ЕС, которого получено не было.

До сих пор страны не смогли договориться о том, какое время — летнее или зимнее — должно действовать на постоянной основе. Поскольку введение различных временных режимов могло бы создать экономические и организационные трудности, реализация этого плана откладывается до тех пор, пока не будет найдено общее решение. Таким образом, в ближайшем будущем отмена перевода часов не предвидится.