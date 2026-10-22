Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Шведские заключенные обвиняют сотрудников эстонской тюрьмы в расизме 0 696

В мире
Дата публикации: 22.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Тюрьма

Отбывающие наказание в тартуской тюрьме заключенные, переведенные из Швеции, утверждают в открытом письме, что из-за цвета кожи, вероисповедания и национального происхождения к ним относятся по-разному, а их бытовые условия неудовлетворительны, пишет шведское издание Kriminalvårdsmagasinet.

Письмо подписали несколько заключенных тартуской тюрьмы, однако имена авторов не разглашаются. Они пишут, что эстонские тюремные служащие задавали некоторым заключенным различные вопросы, основываясь на их цвете кожи и происхождении, в том числе о возможных связях с террористической организацией ИГИЛ и об участии членов их семей в войне в Сирии.

Заключенные приводят примеры предполагаемого предвзятого отношения: по их словам, у темнокожего заключенного осмотрели рот, в то время как белокожего такой же проверке не подвергли. Они также утверждают, что темнокожему заключенному отказали в CD-плеере, хотя другие его получили.

По словам авторов письма, сотрудники тюрьмы предостерегали их от общения с журналистами, утверждая, что это может осложнить контакты с близкими и создать угрозу безопасности в отношениях между Эстонией и Швецией. Заключенные заявляют, что им не дают высказать свои претензии.

Кроме того, заключенные критикуют бытовые условия. По их словам, душевых мало, возможности для стирки одежды ограничены, а меню однообразно. Они утверждают, что курица является основным источником белка почти при каждом приеме пищи, фрукты дают три раза в неделю, а порции взвешивают. Они также пишут, что до сих пор не смогли приступить к работе или другой деятельности, хотя, по их словам, соглашение предусматривает 30 часов занятости в неделю.

Заключенные также обращают внимание на трудности в общении с близкими, долгую доставку почты и проблемы с организацией видеозвонков. По их словам, у них недостаточно возможностей для отправления религиозных обрядов, и они сомневаются, что в нынешних условиях можно обеспечить необходимое лечение, реабилитацию и возвращение в общество.

Авторы письма требуют от шведских властей и лиц, принимающих решения, выяснить условия перевода заключенных в эстонскую тюрьму и проконтролировать ситуацию. Они подчеркивают, что не ищут сочувствия, а хотят, чтобы им были обеспечены те же права и условия, что и в тюрьмах Швеции.

«Мы совершили преступления в Швеции. У нас должны быть те же права и условия, что и в шведской тюрьме», — пишут заключенные.

×
#Эстония #права человека #тюрьма #дискриминация #расизм
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
7
0
0
0
2
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Криста Пайк
Изображение к статье: Путин и Трамп
Изображение к статье: Военные корабли в Черном море
Изображение к статье: Зеленский и Трамп

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Святой Амвросий
Наша Латвия
Изображение к статье: Мех
В мире
Изображение к статье: Чеснок
Еда и рецепты
1
Изображение к статье: Плохая девочка: бьюти-правила, которые мы игнорируем
Люблю!
Изображение к статье: Харизма
Lifenews
Изображение к статье: Немецкий полицейский
В мире
Изображение к статье: Святой Амвросий
Наша Латвия
Изображение к статье: Мех
В мире
Изображение к статье: Чеснок
Еда и рецепты
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео