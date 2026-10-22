Отбывающие наказание в тартуской тюрьме заключенные, переведенные из Швеции, утверждают в открытом письме, что из-за цвета кожи, вероисповедания и национального происхождения к ним относятся по-разному, а их бытовые условия неудовлетворительны, пишет шведское издание Kriminalvårdsmagasinet.

Письмо подписали несколько заключенных тартуской тюрьмы, однако имена авторов не разглашаются. Они пишут, что эстонские тюремные служащие задавали некоторым заключенным различные вопросы, основываясь на их цвете кожи и происхождении, в том числе о возможных связях с террористической организацией ИГИЛ и об участии членов их семей в войне в Сирии.

Заключенные приводят примеры предполагаемого предвзятого отношения: по их словам, у темнокожего заключенного осмотрели рот, в то время как белокожего такой же проверке не подвергли. Они также утверждают, что темнокожему заключенному отказали в CD-плеере, хотя другие его получили.

По словам авторов письма, сотрудники тюрьмы предостерегали их от общения с журналистами, утверждая, что это может осложнить контакты с близкими и создать угрозу безопасности в отношениях между Эстонией и Швецией. Заключенные заявляют, что им не дают высказать свои претензии.

Кроме того, заключенные критикуют бытовые условия. По их словам, душевых мало, возможности для стирки одежды ограничены, а меню однообразно. Они утверждают, что курица является основным источником белка почти при каждом приеме пищи, фрукты дают три раза в неделю, а порции взвешивают. Они также пишут, что до сих пор не смогли приступить к работе или другой деятельности, хотя, по их словам, соглашение предусматривает 30 часов занятости в неделю.

Заключенные также обращают внимание на трудности в общении с близкими, долгую доставку почты и проблемы с организацией видеозвонков. По их словам, у них недостаточно возможностей для отправления религиозных обрядов, и они сомневаются, что в нынешних условиях можно обеспечить необходимое лечение, реабилитацию и возвращение в общество.

Авторы письма требуют от шведских властей и лиц, принимающих решения, выяснить условия перевода заключенных в эстонскую тюрьму и проконтролировать ситуацию. Они подчеркивают, что не ищут сочувствия, а хотят, чтобы им были обеспечены те же права и условия, что и в тюрьмах Швеции.

«Мы совершили преступления в Швеции. У нас должны быть те же права и условия, что и в шведской тюрьме», — пишут заключенные.